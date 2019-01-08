Rezene çayı nasıl yapılır? Rezene çayı tarifi
Aromalı bitkilerin en yaygın olanlarından biri olan rezene, mutfaklarımızda çok farklı şekillerde yer bulabiliyor. Rezenenin tazesinden yemek yapabilir, rezeneyi tavuk ve balık yemeklerinde ya da salatalarda tat verici olarak kullanabilir, rezene tohumlarından çay yapabilirsiniz. Özellikle mide rahatsızlıklarına çok iyi gelen rezene çayının nasıl yapıldığını ve faydalarını öğrenmek istiyorsanız sizi içeriğimize alalım. Bu satırları okuduktan sonra rezeneyi mutfağınızdan eksik edemeyeceksiniz.
Rezene çayının malzemeleri şöyledir:
2 çay kaşığı rezene tohumu
1 su bardağı su
1 çay kaşığı bal
Rezene çayı yaparken tohumlarla suyun oranına dikkat etmelisiniz. Bir bardak suya 2 çay kaşığı rezene tohumu ideal bir orandır. Ancak tohumları doğrudan suya atmadan önce bir havan, bardak ya da kavanoz yardımıyla ezip içindeki yağları açığa çıkarmalısınız.
Bu işlemin ardından bir cezvenin içine suyunuzu alıp ocağın üzerinde kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Su kaynamaya başlayınca içine ezdiğiniz rezene tohumlarını ekleyin ve altını kısın. Çayınızı bu şekilde 2-3 dakika kısık ateşte demleyin. Suyun harlı ateşte kaynaması çayın içindeki yararlı maddeleri öldürür. Bu nedenle altını çok açmayın.
Çayınız demlenince süzüp bir fincana alın. Arzu ederseniz içine 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Çayınızı çok soğutmadan içmelisiniz. Soğuduğunda rezenenin etkisi zayıflar. Öğlen saatlerinde veya akşam bir bardak tüketebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle