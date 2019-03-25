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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
25.03.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Revani yapmanın püf noktaları ve revani tarifi

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Revani yapmanın püf noktaları ve revani tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiş bir lezzet revani. Hem çok lezzetli hem de kısa zamanda kolayca hazırlanan bir tatlı. Peki revani nasıl yapılır? Revani yaparken nelere dikkat edilmelidir? Revani yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları ve revani tarifimiz bütün püf noktalarıyla hemen aşağıda…

Revani yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamakla başlayın. 5 kişiye yetecek kadar revani tatlısı yaparken ihtiyacınız olan malzemeler:

4 yumurta
2 çay bardağı yoğurt
1,5 çay bardağı irmik
5 çay bardağı un
2 çay bardağı toz şeker
2 paket vanilya
2 paket kabartma tozu
1 su bardağı ceviz
Şerbeti için:
3,5 su bardağı şeker
4 su bardağı su
Çeyrek limonun suyu

Bademli revani tarifi
Bademli revani tarifi

Malzemeleriniz hazırsa revani tatlısını yapmaya başlayın.

Şerbeti soğuduktan sonra kullanılacağı için her şeyden önce şerbeti hazırlayın ve kenara çekin.

Suyunu ve şekerini bir tencereye alın. Karışımı tencerede kısık ateşte kaynatın. Tenceredeki karışım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Karışımın limon suyunu ilave edin ve soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri iyice köpürtün. Bu aşamada yumurtalarınız oda sıcaklığında olursa ve şekerle iyice köpürtülürse kek daha güzel kabaracaktır.

Köpürttüğünüz karışımın içine yoğurdunu, irmiğini ve vanilyasını ekleyin. Bütün malzemeleri hafifçe karıştırın. Ununu ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırın.

Hamurda baloncuk oluşmasını engellemek ve daha düzgün bir kek yapmak için malzemeleri yavaşça karıştırmaya özen gösterin.

Pişirirken kullanacağınız tepsinin içini tamamen yağlayın ve her yerine gelecek şekilde toz şeker serpin.

Hamuru tepsinin içine dökün. Fırında üstü pembeleşinceye kadar pişirin. Pişen kekin içine kürdan veya çatal batırarak hamurunun pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Fırını önceden ısıtmayın, aksi takdirde kekiniz daha az kabaracaktır.

Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi
Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi

Fırından çıkardıktan sonra keki baklava dilimleri veya kare şeklinde dilimleyin. Daha sora üzerine soğumuş olan şerbeti dökün. Şerbeti dilimledikten sonra dökerseniz revani tatlısının kıvamı daha iyi olacaktır.

Dilerseniz üzerini ceviz veya Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

En fazla 5 malzemeyle yapabileceğiniz 3 tatlı tarifiTatlıyı hepimiz çok seviyoruz. Özellikle tatlı krizi yaşadığımız zamanlarda kısa sürede yapabileceğimiz basit tarifler arıyoruz. Bu videomuzda sizin için en fazla 5 malzeme kullanarak yapabileceğiniz pratik tatlı tariflerini derledik.
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