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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.03.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Revani pasta nasıl yapılır? Revani pasta tarifi

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Revani pasta nasıl yapılır? Revani pasta tarifi

Türk mutfağının klasik lezzetlerinden revaninin farklı tarifleri var. Peki, geleneksel olarak keke gibi görünen revaniye pasta havası vermeyi hiç denediniz mi? İşte, her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz revani pasta tarifi

REVANİ PASTA

4 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
Çeyrek su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Muhallebi için Malzemeler:
3 su bardağı süt
3 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
Şerbet için Malzemeler:
2 su bardağı toz şeker
2.5 su bardağı su
2-3 damla limon suyu

Revani tarifi
Revani tarifi

Yapılışı:

Bir sos tenceresinde su ve şekeri koyup şeker eriyene kadar karıştırın.

Su ve şeker kaynayınca limon suyunu ekleyip karıştırın ve kenara alıp soğutun.

Bir kasede yumurta ve şekeri çırpın. Ardından yoğurt, sıvı yağ ekleyin karıştırmaya devam edin.

Sıvılar karışınca tüm kuru malzemeleri bir kasede karıştırıp eleyerek sıvılara ekleyin ve bir spatula ile içten dışa doğru karıştırın.

Fırın kabını yağlayın, yağlı kağıt koyun. Hazırladığınız harcı dökün.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Muhallebisi için vanilya hariç tüm malzemeleri küçük bir tencereye alın, karıştırın.

Tüm malzemeler karışınca ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin.

Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi
Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi

Piştikten sonra vanilyayı ekleyin iyice karıştırın ve kenara alın.

Kek piştikten sonra kağıdı ile beraber kabından çıkarın. 5-6 dakika bekletin ve keki enine ortadan ikiye bölün.

Alt katı fırın kabına tekrar alın. Şerbetin bir kısmını üzerine dökün.

Muhallebiyi karıştırıp kekin üzerine gezdirin ve kalan diğer kek parçasını muhallebinin üzerine koyun.

Dilimleyip şerbetin kalanını üzerine dökün.

Şerbetini çektikten sonra 4-5 saat buzdolabında bekletip soğuk servis yapın.

Dilerseniz üzerini toz Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Fıstıklı Şam tatlısı tarifi
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