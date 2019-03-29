Revani pasta nasıl yapılır? Revani pasta tarifi
Türk mutfağının klasik lezzetlerinden revaninin farklı tarifleri var. Peki, geleneksel olarak keke gibi görünen revaniye pasta havası vermeyi hiç denediniz mi? İşte, her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz revani pasta tarifi
REVANİ PASTA
4 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
Çeyrek su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Muhallebi için Malzemeler:
3 su bardağı süt
3 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
Şerbet için Malzemeler:
2 su bardağı toz şeker
2.5 su bardağı su
2-3 damla limon suyu
Yapılışı:
Bir sos tenceresinde su ve şekeri koyup şeker eriyene kadar karıştırın.
Su ve şeker kaynayınca limon suyunu ekleyip karıştırın ve kenara alıp soğutun.
Bir kasede yumurta ve şekeri çırpın. Ardından yoğurt, sıvı yağ ekleyin karıştırmaya devam edin.
Sıvılar karışınca tüm kuru malzemeleri bir kasede karıştırıp eleyerek sıvılara ekleyin ve bir spatula ile içten dışa doğru karıştırın.
Fırın kabını yağlayın, yağlı kağıt koyun. Hazırladığınız harcı dökün.
180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
Muhallebisi için vanilya hariç tüm malzemeleri küçük bir tencereye alın, karıştırın.
Tüm malzemeler karışınca ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin.
Piştikten sonra vanilyayı ekleyin iyice karıştırın ve kenara alın.
Kek piştikten sonra kağıdı ile beraber kabından çıkarın. 5-6 dakika bekletin ve keki enine ortadan ikiye bölün.
Alt katı fırın kabına tekrar alın. Şerbetin bir kısmını üzerine dökün.
Muhallebiyi karıştırıp kekin üzerine gezdirin ve kalan diğer kek parçasını muhallebinin üzerine koyun.
Dilimleyip şerbetin kalanını üzerine dökün.
Şerbetini çektikten sonra 4-5 saat buzdolabında bekletip soğuk servis yapın.
Dilerseniz üzerini toz Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.
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