Revani nasıl yapılır? İşte pratik revani tarifi

Osmanlı'nın Türk mutfağına kazandırdığı en lezzetli tatlılardan olan revani, kolay yapımı sayesinde şerbetli tatlıların gözdesi arasında yer tutuyor. Küçük büyük herkesin yemeye doyamadığı revani tatlısı bayram sofralarımızın da olmazsa olmazı. Peki, revani nasıl yapılır? İşte, bayramda evinize gelen misafirlerin damağına uygun, yapımı kolay revani tarifi.

MALZEMELER

• 3 adet yumurta

• 1/3 su bardağı şeker

• 1/2 su bardağı irmik

• 1/3 su bardağı yoğurt

• 1/2 çay bardağı sıvı yağ

• 1 su bardağı un

Püf noktası:Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Yumurtayı iyice kabartın ve diğer malzemeleri eklerken söndürmemeye özen gösterin. Şerbeti kekin üzerine dökmeden önce şerbetin soğuk, kekin sıcak olduğundan emin olun.

HAZIRLANIŞI

1. Fırını önceden 170 derecede ısıtın.

2. Derin bir kaba aldığınız şeker ve yumurtayı yüksek devirde karışım kabarana ve homojen bir hal alana dek mikserle çırpın.

3. Yumurtalar istenilen kıvama geldikten sonra yoğurt ve sıvı yağı da ekleyip çırpmaya devam edin.

4. Unu ve kabartma tozunu eleyerek ayrı bir kaba alın. İrmik ve portakal kabuğu rendesini de ekleyin ve havalandırarak birbirlerine karışmalarını sağlayın.

5. Unlu karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ama çok karıştırmayın. Unların gözden kaybolacağı kadar karıştırmanız yeterli.

6. Orta boy bir fırın kabını hafif yağlayın. İçerisine revani karışımını dökün ve önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin.7. Bu arada şerbet malzemelerini bir tencereye alın. Yüksek ateşte karıştıra karıştıra pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve tıkırdamaya alın. 10 dakika da bu şekilde pişsin. Sonra soğuması için kenara alın.

8. Pişen revani kekini fırından çıkarın. Tamamen soğuyan şerbeti, sıcak kekin üzerine, her yerine eşit miktarda dökün.

9. Şerbeti tamamen çekip soğuyunca dilimleyip servis edebilirsiniz.