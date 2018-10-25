Renksiz, kokusuz ve sebze meyvelerin ömrünü iki katına çıkarıyor
Marketten ya da pazardan aldığımız sebze ve meyvelerin kısa sürede çürümesi kadar kötü bir şey olamaz, değil mi? Bu hem sağlığımızı, hem bütçemizi, hem de dünyanın geleceğini olumsuz etkileyen bir durum. Ancak ABD'de bulunan bir şirket, bu soruna çok etkili bir çözüm geliştirmiş olabilir.
Kaliforniya merkezli Apeel isimli şirket, atık gıda ürünlerinden ürettiği doğal bir tozla sebze ve meyvelerin çürümesini uzun süreler geciktirmeyi başardı.
Gıdaların çürüme süreci genellikle nem ve oksijen kaynaklı oluyor. Bunu önlemek için Apeel meyvenin nemini içinde tutan ve oksijenin meyveye değmesini engelleyen bir ürün geliştirdi.
Öncelikle çeşitli sebze ve meyve atıklarını (ketçap fabrikalarındaki domates kabukları ya da meyve suyu fabrikalarındaki çekirdekler gibi) toplayıp presten geçiriliyor. Bu sürecin sonucunda ortaya lipid açısından zengin bir yağ çıkıyor. Bu yağdan da renksiz, kokusuz ve tatsız bir toz elde ediliyor. Bu toz hangi meyve ya da sebze üzerinde kullanılacaksa ona göre özelleştirilebiliyor. Daha sonra suda eritilerek kullanılıyor.
5'inci günün ardından Apeel uygulanmış çilekler halen dalından yeni kopmuş gibi.
Toz kullanılacağı zaman yapılması gereken tek şey suda eritip ambalajlanmadan önce gıdaların üzerine sürmek ya da sprey şeklinde sıkmak. Böylece meyvenin ya da sebzenin üzerinde ikinci bir kabuk oluşuyor ve ürünlerin raf ömrünü, Apeel'ın iddiasına göre, iki katına çıkarabiliyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin de güvenli olduğunu onayladığı bu ürün, 200'den fazla markette şimdiden test amaçlı kullanılıyor.
54 günün sonunda limonlar karşılaştırılıyor. Sağdaki limona Apeel uygulanmış.
CNN'in aktardığına göre, ürünü avokadolarında test eden bir market zinciri şimdiden yüzde 50 kâr ettiğini açıklamış. Tüketiciye yansıyan fiyatlarda bir değişiklik olmamasına rağmen böyle bir kâr artışı, avokadoların raf ömrünün uzaması ve daha az avokadonun çöpe atılmasıyla açıklanıyor.
2012'de kurulan şirketin Bill Gates ve Andressen Horowitz'den aldığı toplam 110 milyon dolarlık yatırım da şirkete ve ürüne duyulan güvenin bir simgesi.
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