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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Renksiz, kokusuz ve sebze meyvelerin ömrünü iki katına çıkarıyor

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Renksiz, kokusuz ve sebze meyvelerin ömrünü iki katına çıkarıyor
Bu muzlar aynı anda dalından koparılmış ve sağdaki muzlara Apeel'in ürünü uygulanmış, sonuç bu!

Marketten ya da pazardan aldığımız sebze ve meyvelerin kısa sürede çürümesi kadar kötü bir şey olamaz, değil mi? Bu hem sağlığımızı, hem bütçemizi, hem de dünyanın geleceğini olumsuz etkileyen bir durum. Ancak ABD'de bulunan bir şirket, bu soruna çok etkili bir çözüm geliştirmiş olabilir.

Kaliforniya merkezli Apeel isimli şirket, atık gıda ürünlerinden ürettiği doğal bir tozla sebze ve meyvelerin çürümesini uzun süreler geciktirmeyi başardı.
Gıdaların çürüme süreci genellikle nem ve oksijen kaynaklı oluyor. Bunu önlemek için Apeel meyvenin nemini içinde tutan ve oksijenin meyveye değmesini engelleyen bir ürün geliştirdi.

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Gıdaların ömrünü uzatmak için dikkat etmeniz gereken 11 şey
Gıdaların ömrünü uzatmak için dikkat etmeniz gereken 11 şey

Öncelikle çeşitli sebze ve meyve atıklarını (ketçap fabrikalarındaki domates kabukları ya da meyve suyu fabrikalarındaki çekirdekler gibi) toplayıp presten geçiriliyor. Bu sürecin sonucunda ortaya lipid açısından zengin bir yağ çıkıyor. Bu yağdan da renksiz, kokusuz ve tatsız bir toz elde ediliyor. Bu toz hangi meyve ya da sebze üzerinde kullanılacaksa ona göre özelleştirilebiliyor. Daha sonra suda eritilerek kullanılıyor.

Renksiz, kokusuz ve sebze meyvelerin ömrünü iki katına çıkarıyor

5'inci günün ardından Apeel uygulanmış çilekler halen dalından yeni kopmuş gibi.

Toz kullanılacağı zaman yapılması gereken tek şey suda eritip ambalajlanmadan önce gıdaların üzerine sürmek ya da sprey şeklinde sıkmak. Böylece meyvenin ya da sebzenin üzerinde ikinci bir kabuk oluşuyor ve ürünlerin raf ömrünü, Apeel'ın iddiasına göre, iki katına çıkarabiliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin de güvenli olduğunu onayladığı bu ürün, 200'den fazla markette şimdiden test amaçlı kullanılıyor.

Renksiz, kokusuz ve sebze meyvelerin ömrünü iki katına çıkarıyor
54 günün sonunda limonlar karşılaştırılıyor. Sağdaki limona Apeel uygulanmış.

CNN'in aktardığına göre, ürünü avokadolarında test eden bir market zinciri şimdiden yüzde 50 kâr ettiğini açıklamış. Tüketiciye yansıyan fiyatlarda bir değişiklik olmamasına rağmen böyle bir kâr artışı, avokadoların raf ömrünün uzaması ve daha az avokadonun çöpe atılmasıyla açıklanıyor.

2012'de kurulan şirketin Bill Gates ve Andressen Horowitz'den aldığı toplam 110 milyon dolarlık yatırım da şirkete ve ürüne duyulan güvenin bir simgesi.

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