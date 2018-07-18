Reçelin kıvamını tutturmanın sırları
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi reçeli kıvamını tutturmak maharet istiyor. İşte reçelin kıvamıyla ilgili bilmeniz gerekenler...
Marketten alınan hazır reçellere göre ev yapımı reçeller daha lezzetli ve içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için daha güvenilirdir. Mevsiminde alacağınız taze meyvelerle hem daha uygun fiyatlı hem de daha lezzetli reçeller yapmak mümkün. İşte reçelin kıvamını tutturmanın sırları...
Kıvamının iyi olduğunu nasıl anlarsınız?
Profesyonel reçel üreticileri refraktometre adı verilen bir alet kullanır. Bu alet sayesinde eğer reçeliniz istenilen kıvama ve ısıya geldiyse, ateşten indirip doğru kıvamda bir reçel hazırlayabilirsiniz.
Suyun kaynama noktası 100 derecedir. Ancak suyun içine başka maddeler katıldığında bu derece yükselir. İçine şeker eklenmiş reçeller ve şuruplar yaklaşık 105 derecede kaynar. Eğer evinizde bir termometre varsa, hazırladığınız reçel 105 dereceye gelince ocaktan alırsanız kıvamı oldukça iyi olacaktır.
Gerekli aletlerin bulunmadığı mutfaklarda ise uygulanabilir metot damlatma metodudur. Bu metotla reçelin kıvama gelip gelmediğini iki yolla anlayabilirsiniz:
1) Yaptığınız reçelden bir miktar alıp düz bir zemine, bir damla damlatın. Eğer, reçel yayılıyorsa pişmesi için biraz daha zamanı vardır. Dağılmıyorsa ve formunu korumayı başarıyorsa, kıvamı tutmuştur ve ocaktan alabilirsiniz.
2) Reçelden bir miktar alıp su dolu bir bardağa bir damla damlatın. Eğer reçel damlası formunu kaybetmeden bardağın dibine kadar iniyorsa, reçeliniz olmuş demektir.
Kıvamı fazla suluysa neler yapabilirsiniz?
Öncelikle reçeli tekrardan ocağa almanız gerekiyor. Reçelin içerisine dilimlenmiş bir elma atın ve pişirmeye devam edin. Kıvamı koyulaşana kadar karıştırın.
Reçel soğuduktan sonra kıvamı size hala sıvı geliyorsa deneyebileceğiniz başka yollar da var. Tekrar ocağa alın ve içine portakal ya da limon suyu ekleyin. Birkaç dakika daha pişirmeye devam edin. Bu aşamaları yaparken 5 dakikayı geçmeyin ve karıştırmaya sürekli devam edin.
Karıştırırken kesinlikle tahta kaşık kullanmalısınız. İçerisine eklediğiniz şeyler kesinlikle reçelinizin tadını değiştirmeyecektir ve kıvamının düzelmesinde çok yardımı olacaktır.
ÇİLEKLE YAPABİLECEĞİNİZ ENFES BİR TATLIMIZ VAR, TADI DA GÖRÜNTÜSÜ KADAR İDDİALI