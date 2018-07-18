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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Alamy
18.07.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Reçelin kıvamını tutturmanın sırları

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Reçelin kıvamını tutturmanın sırları

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi reçeli kıvamını tutturmak maharet istiyor. İşte reçelin kıvamıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Marketten alınan hazır reçellere göre ev yapımı reçeller daha lezzetli ve içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için daha güvenilirdir. Mevsiminde alacağınız taze meyvelerle hem daha uygun fiyatlı hem de daha lezzetli reçeller yapmak mümkün. İşte reçelin kıvamını tutturmanın sırları...

Kıvamının iyi olduğunu nasıl anlarsınız?

Profesyonel reçel üreticileri refraktometre adı verilen bir alet kullanır. Bu alet sayesinde eğer reçeliniz istenilen kıvama ve ısıya geldiyse, ateşten indirip doğru kıvamda bir reçel hazırlayabilirsiniz.

Suyun kaynama noktası 100 derecedir. Ancak suyun içine başka maddeler katıldığında bu derece yükselir. İçine şeker eklenmiş reçeller ve şuruplar yaklaşık 105 derecede kaynar. Eğer evinizde bir termometre varsa, hazırladığınız reçel 105 dereceye gelince ocaktan alırsanız kıvamı oldukça iyi olacaktır.

Reçelin kıvamını tutturmanın sırları

Gerekli aletlerin bulunmadığı mutfaklarda ise uygulanabilir metot damlatma metodudur. Bu metotla reçelin kıvama gelip gelmediğini iki yolla anlayabilirsiniz:

1) Yaptığınız reçelden bir miktar alıp düz bir zemine, bir damla damlatın. Eğer, reçel yayılıyorsa pişmesi için biraz daha zamanı vardır. Dağılmıyorsa ve formunu korumayı başarıyorsa, kıvamı tutmuştur ve ocaktan alabilirsiniz.

2) Reçelden bir miktar alıp su dolu bir bardağa bir damla damlatın. Eğer reçel damlası formunu kaybetmeden bardağın dibine kadar iniyorsa, reçeliniz olmuş demektir.

Kıvamı fazla suluysa neler yapabilirsiniz?

Öncelikle reçeli tekrardan ocağa almanız gerekiyor. Reçelin içerisine dilimlenmiş bir elma atın ve pişirmeye devam edin. Kıvamı koyulaşana kadar karıştırın.

Reçelin kıvamını tutturmanın sırları

Reçel soğuduktan sonra kıvamı size hala sıvı geliyorsa deneyebileceğiniz başka yollar da var. Tekrar ocağa alın ve içine portakal ya da limon suyu ekleyin. Birkaç dakika daha pişirmeye devam edin. Bu aşamaları yaparken 5 dakikayı geçmeyin ve karıştırmaya sürekli devam edin.

Karıştırırken kesinlikle tahta kaşık kullanmalısınız. İçerisine eklediğiniz şeyler kesinlikle reçelinizin tadını değiştirmeyecektir ve kıvamının düzelmesinde çok yardımı olacaktır.

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