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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.09.2019 - 21:56, Son Güncelleme:

Ravioli nedir? Evde ravioli nasıl yapılır?

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Ravioli nedir? Evde ravioli nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan ravioli, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarna hamurun dolgusundan olan ravioli aslında bir tür İtalyan mantısıdır. Bu lezzetin sofralarımızdaki normal mantıdan farklı et suyu ya da sosla servis edilmesidir. Peki, ravioli nedir? Evde ravioli nasıl yapılır? İşte, adım adım ravioli tarifi ve malzemeleri.

Ravioli ince makarna hamurunda saran bir dolguyu içeren bir makarna türüdür. İtalyada ravioli karel olarak kesilir. Ravioli Avrupa’nın, İtalya’dan başlayarak un mamülleri ile tanışması 14.yy da Marco Polo’ya kadar uzanmaktadır. Bu lezzet et suyu ve sosya servis edilmektedir. Ravioli yapımında genellikle sirke kullanılır. Kare yada dikdörtgen kesilen hamurlar iç malzemeleri ile buluşur. Peki, ravioli nasıl hazırlanır? İşte, ravioli yapımı...

EVDE RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler
Hamuru için:
150 gram irmik
125 gram un
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
2 dilim balkabağı
2 yemek kaşığı lor peyniri
1 dal taze fesleğen
Tuz
Sosu için:
200 mililitre krema
1 çay bardağı balkabağı püresi
2 çay kaşığı zerdeçal
2 yemek kaşığı labne peyniri
Üzeri için:
Rrendelenmiş parmesan peyniri
Taze fesleğen

Hazırlanışı

İç harcı için balkabaklarını fırında iyice yumuşayıncaya kadar közleyip bir kaba alın. Lor peyniri ve tuzu ilave edip püre haline gelinceye kadar karıştırın. Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırıp orta sertlikte bir hamur yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahta merdane yardımı ile mantı hamuru kalınlığında açın.

Yufkadan 3x3 santimetre büyüklüğünde kareler kesin. Her karenin üzerine fırça yardımı ile yumurta akı sürün. Kare hamurların yarısının ortasına lor peynirli balkabağı püresi yerleştirin. Kalan boş hamurları üzerine kapatın. Kenarlarını iyice bastırın.

Bir tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş kaynar suda ravioli’ler yumuşayana kadar yaklaşık 6-7 dakika haşlayın. Sosu için krema, balkabağı püresi, zerdeçal ve labne peynirini bir sos tenceresine alarak kaynatın.

Haşladığınız ravioli’leri servis tabağına alın. Üzerine sosunu ekleyin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

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