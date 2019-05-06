Ramazan pideli kebap nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve yapılışı
Sıradan kebap tariflerinden sıkılanlar için ramazan ayının vazgeçilmezi pide ile yapılan enfes bir önerimiz var: Ramazan pideli kebap. Kendi ellerinizle mayaladığınız ramazan pidesi, salçalı tereyağlı kuş başı etle buluşup sarımsaklı yoğurtla sunuma hazırlanacak. Tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkacak. İşte, ramazan pideli kebap için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları
Ramazan pidesi için malzemeler:
250 mililitre süt
250 mililitre su
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
2,5 su bardağı un
3 su bardağı kepekli un
1 yemek kaşığı tuz
10 gram yaş maya
Üzeri için:
Zeytinyağı
Susam
Çörek otu
Pişirmek için:
2 yemek kaşığı kepekli unu
Et sote için malzemeler:
300 gram kuşbaşı et
2 yemek kaşığı biber salçası
2 adet yeşil biber
2 adet orta boy soğan
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz (hem et sote hem yoğurt için)
1 tatlı kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Süt ve suyu bir tencereye alıp hafif ısıtın.
Tereyağı ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra kenara alın.
Derin bir karıştırma kabında unlar, tuz ve mayayı harmanlayın.
Sütlü karışımı yavaş yavaş ilave ederek yoğurun.
Üzerini nemli bir bez örterek 50 dakika mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru tahta kaşıkla karıştırıp kabarıklığını alın.
Fırın tepsisini hafif yağlayıp kepekli unu serpin.
Hazırladığınız hamura pide şekli verip unladığınız tepsiye yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
Fırından çıkarmadan önce üzerine fırça ile zeytinyağı sürün.
Susam ve çörek otu serpip 5 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.
Ramazan pidesini fırına attıktan sonra, pideyi pişirin küçük küçük dilimleyin.
Üzerine et soteden porsiyonlayıp en üste sarımsaklı yoğurt dökün, üzerine de pul biber gezdirin.
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