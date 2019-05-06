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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Ramazan pideli kebap nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve yapılışı
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Mutfak Tüyoları
06.05.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Ramazan pideli kebap nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve yapılışı

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Ramazan pideli kebap nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve yapılışı

Sıradan kebap tariflerinden sıkılanlar için ramazan ayının vazgeçilmezi pide ile yapılan enfes bir önerimiz var: Ramazan pideli kebap. Kendi ellerinizle mayaladığınız ramazan pidesi, salçalı tereyağlı kuş başı etle buluşup sarımsaklı yoğurtla sunuma hazırlanacak. Tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkacak. İşte, ramazan pideli kebap için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları

RAMAZAN PİDELİ KEBAP

Ramazan pidesi için malzemeler:
250 mililitre süt
250 mililitre su
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
2,5 su bardağı un
3 su bardağı kepekli un
1 yemek kaşığı tuz
10 gram yaş maya
Üzeri için:
Zeytinyağı
Susam
Çörek otu
Pişirmek için:
2 yemek kaşığı kepekli unu

Et sote için malzemeler:
300 gram kuşbaşı et
2 yemek kaşığı biber salçası
2 adet yeşil biber
2 adet orta boy soğan
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz (hem et sote hem yoğurt için)
1 tatlı kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı tereyağı

Ramazan pidesi tarifi
Ramazan pidesi tarifi

Yapılışı:

Süt ve suyu bir tencereye alıp hafif ısıtın.

Tereyağı ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra kenara alın.

Derin bir karıştırma kabında unlar, tuz ve mayayı harmanlayın.

Sütlü karışımı yavaş yavaş ilave ederek yoğurun.

Üzerini nemli bir bez örterek 50 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tahta kaşıkla karıştırıp kabarıklığını alın.

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Fırın tepsisini hafif yağlayıp kepekli unu serpin.

Hazırladığınız hamura pide şekli verip unladığınız tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

Fırından çıkarmadan önce üzerine fırça ile zeytinyağı sürün.

Susam ve çörek otu serpip 5 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.

Ramazan pidesini fırına attıktan sonra, pideyi pişirin küçük küçük dilimleyin.

Üzerine et soteden porsiyonlayıp en üste sarımsaklı yoğurt dökün, üzerine de pul biber gezdirin.

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