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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar? Yumurta haşlama süreleri

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Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar? Yumurta haşlama süreleri

Haşlama çeşitlerine göre değişen yumurta kaynama süreleri, farklı pişkinliklere göre yumurta tüketmek isteyen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Rafadan, yumuşak, akışkan, orta pişmiş, katıya yakın pişmiş ve katı pişmiş yumurta yapmak için belirli süre tutmak gerekiyor. Peki, Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar? İşte, yumurta kaynama süreleri ve detaylı bilgiler

Yumurta kaynama süreleri, protein kaynağı olan yumurtayı rafadan, katı pişmiş ve orta pişmiş yemek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, rafadan yumurta kaç dakika içerisinde kaynar? İşte, çeşitlerine göre yumurta kaynatma süreleri hakkında bazı bilgiler

HANGİ YUMURTA KAÇ DAKİKA KAYNATILIR?

Yumuşak yumurtalar 3-4 dakika, (çok yumuşak 3, normal 4 dakika)
Orta pişmiş yumurtalar 5-6 dakika,
Katıya yakın pişmiş kayısı yumurta 7-8 dakika,
Katı pişmiş yumurtalar 8-10 dakika kaynatılmalıdır.

Bu süreler yumurta kaynamaya başladıktan sonra tutulur.

YUMURTA PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN ÖNEMLİ DETAYLAR

Yumurta, pişme süresine göre rafadan, kayısı ve katı şekillerde kabuğu ile suda pişirilir. Yumurtanın büyüklüğü, kullanılan su miktarı, suyun başlangıç ısısı pişme süresini etkilemektedir. Pişirmeden iki saat kadar önce yumurtalar soğutucudan çıkarılmalıdır; aksi hâlde ısı farkından dolayı kaynarken çatlama olacaktır. Yumurtalar mutlaka yıkanarak kaba konulmalı, derin bir kap kullanılmalıdır. Kaynatma suyu yumurtaların üzerini geçecek şekilde ayarlanmalıdır.

YUMURTA 12 DAKİKADAN UZUN SÜRE PİŞİRİLMEMELİ

Yumurta 12 dakikadan uzun süre ve yüksek ısıda pişirilmemelidir. Yüksek ısıda uzun süre kaynatılan yumurtanın sarısının yüzeyinde yeşil bir renk oluşur. Bunun nedeninin, bekleyen yumurtada yükselen pH etkisi ile proteinlerden oluşan hidrojen sülfürün demirle birleşmesi sonucu olduğu sanılmaktadır. Bu durum yumurtanın besleyici değerini azaltır.

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