Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar? Yumurta haşlama süreleri
Haşlama çeşitlerine göre değişen yumurta kaynama süreleri, farklı pişkinliklere göre yumurta tüketmek isteyen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Rafadan, yumuşak, akışkan, orta pişmiş, katıya yakın pişmiş ve katı pişmiş yumurta yapmak için belirli süre tutmak gerekiyor. Peki, Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar? İşte, yumurta kaynama süreleri ve detaylı bilgiler
Yumurta kaynama süreleri, protein kaynağı olan yumurtayı rafadan, katı pişmiş ve orta pişmiş yemek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, rafadan yumurta kaç dakika içerisinde kaynar? İşte, çeşitlerine göre yumurta kaynatma süreleri hakkında bazı bilgiler
HANGİ YUMURTA KAÇ DAKİKA KAYNATILIR?
Yumuşak yumurtalar 3-4 dakika, (çok yumuşak 3, normal 4 dakika)
Orta pişmiş yumurtalar 5-6 dakika,
Katıya yakın pişmiş kayısı yumurta 7-8 dakika,
Katı pişmiş yumurtalar 8-10 dakika kaynatılmalıdır.
Bu süreler yumurta kaynamaya başladıktan sonra tutulur.
YUMURTA PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN ÖNEMLİ DETAYLAR
Yumurta, pişme süresine göre rafadan, kayısı ve katı şekillerde kabuğu ile suda pişirilir. Yumurtanın büyüklüğü, kullanılan su miktarı, suyun başlangıç ısısı pişme süresini etkilemektedir. Pişirmeden iki saat kadar önce yumurtalar soğutucudan çıkarılmalıdır; aksi hâlde ısı farkından dolayı kaynarken çatlama olacaktır. Yumurtalar mutlaka yıkanarak kaba konulmalı, derin bir kap kullanılmalıdır. Kaynatma suyu yumurtaların üzerini geçecek şekilde ayarlanmalıdır.
YUMURTA 12 DAKİKADAN UZUN SÜRE PİŞİRİLMEMELİ
Yumurta 12 dakikadan uzun süre ve yüksek ısıda pişirilmemelidir. Yüksek ısıda uzun süre kaynatılan yumurtanın sarısının yüzeyinde yeşil bir renk oluşur. Bunun nedeninin, bekleyen yumurtada yükselen pH etkisi ile proteinlerden oluşan hidrojen sülfürün demirle birleşmesi sonucu olduğu sanılmaktadır. Bu durum yumurtanın besleyici değerini azaltır.