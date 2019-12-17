Quesadilla nedir? Quesadilla nasıl yapılır?

Quesadilla, tortillanın içine başlıca peynir olmak üzere birçok malzemenin doldurulmasıyla yapılan yemek. Meksika mutfağı kökenlidir. Yarım ay şeklinde yapılır. Quesadilla sözcüğü, İspanyolcada peynir anlamına gelen queso sözcüğünden türemiştir.

Quesadilla Malzemeleri



600 gram bonfile et veya tavuk

100 gram kaşar peyniri

150 gram mantar

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil sivri biber

1 adet çarliston biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

2 adet tortilla ekmeği

Tuz



Quesadilla Nasıl Yapılır?



Tavukları veya etleri küp küp doğrayarak tencereye ya da wok tavaya atın. İçine çok az su ekleyin. Tavukları veya etleri suyunu çekene kadar pişirin. Bütün sebzeleri jülyen doğrayın. Tavaya biraz yağ koyup, kızdırın. Sebzeleri önce soğan olmak üzere kızgın tavada soteleyin. Tavayı tekrar kızdırın ve tavuk veya etleri yüksek ateşte mühürleyin. Daha sonra içine önceden sotelediğiniz biberleri, soğanları ve mantarları ekleyin. Baharatlarını ve yağı ilave ederek ocağı kapatın.

Temiz bir tavada tortilla ekmeğini ısıtın, içine etli veya tavuklu yaptığınız, sebzeli soteyi koyun ve üzerine dilediğiniz kadar kaşar rendeleyin. Tortilla ekmeğini yarım ay şeklinde kapatın. İki yüzünü de iyice ısıttıktan sonra ikiye bölerek servis edebilirsiniz. Tortilla ekmeğini ısıtma işlemini ızgarada da yapabilirsiniz.