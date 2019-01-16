Bartın yöresine ait enfes bir çorbadır pumpum çorbası. Zaman zaman pum pum çorbası olarak da karşımıza çıkabilir. Özelliği mısır unuyla yapılmasıdır. Kimi yörelerde içine nişasta da ilave edilir. Ancak orijinal pumpum çorbası tarifi sadece mısır unu ile olur. Peki pumpum çorbası nasıl yapılır? İşte cevabı…
Üzeri için:
Tencereye suyu ya da et suyunu koyun. İçine mısır ununu ekleyip karıştırın. Çorba kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.
Kavurmayı tavada 2-3 dakika çevirin. Koyulaşan çorbanın üzerine ekleyip karıştırın. Tuzunu da ilave ederek 5 dakika kadar pişirin.
Tereyağını tavada kızdırıp içine pul biberi ekleyin. Ardından biberli yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.