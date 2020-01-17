Prenses tatlısı tarifi

Yumurtaların sarısı ile beyazını ayırın.

Yumurta beyazlarını bir fiske tuz ile köpük kıvamını alana kadar çırpın.

Bir yandan çırpmaya devam ederken bir yandan yumurta sarılarını teker teker yumurta beyazlarına ilave edin.

Son olarak şekeri ekleyip 4-5 dakika daha çırpın ve mikseri kapatın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip köpüğü söndürmeden spatula ya da tahta kaşıkla alttan üste doğru dikkatle karıştırın.

Kare fırın kabının tabanına yağlı kağıt serin ve fırın kabına her tarafı eşit olacak şekilde kaba yayın.

Fırını 160 derecede ısıtıp tatlınızı 20 dakika kadar pişirin.

Kekiniz pişince fırından çıkarıp ılınmasını bekleyin.

Ilınınca kalıptan çıkarıp ters çevirin ve sütü her tarafına dökün.

Buzdolabına kaldırdığınız kek soğurken siz çikolata sosunu hazırlayın.

Çikolata sosunu 450 mililitre sütle pişirip koyu bir kıvam elde edin.

Ilınınca keki buzdolabından çıkarıp sosu kekin üzerine döküp yayın.

Dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…