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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pratik talaş böreği tarifi

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Pratik talaş böreği tarifi

Dışı çıtır çıtır, içi mis gibi etli talaş böreğinin tarifini aradıysanız doğru yere geldiniz. Biz bu kez daha pratik olması için tarifimizde milföy hamuru kullandık ve sonuçtan oldukça memnun kaldık. Siz de kısa sürede nefis bir talaş böreği yapmak isterseniz bu tarifimizi mutlaka değerlendirmelisiniz.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 10 adet milföy hamuru
  • 250 gram küçük doğranmış kuşbaşı et
  • 1 adet domates
  • Yarım su bardağı bezelye
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • Çörekotu
  • 1 adet yumurta sarısı

Hazırlanışı

Havuç ve patatesi soyup küp küp doğrayın.

Çok fazla yumuşamayacak şekilde haşlayıp süzün.

Etleri bir tencerede suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Bu esnada domatesi de soyup küp küp doğrayın.

Domatesi etlere ilave edip 2 dakika daha kavurun ve altını kapatın.

Havuç ve patatesleri, tuz ve karabiberle birlikte ekleyin ve karıştırın.

Milföy hamurunu düz bir zemine yayın ve ortadan ikiye bölün.

Hamur karelerinin ortasına etli harçtan koyup üzerini zarf şeklinde kapatın.

Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra milföylerin üzerine çırpılmış yumurta sürün ve çörekotu serpin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Börekleri fırına verip 20 dakika pişirin.

Soğutmadan servis edin, afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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