Pratik talaş böreği tarifi

Dışı çıtır çıtır, içi mis gibi etli talaş böreğinin tarifini aradıysanız doğru yere geldiniz. Biz bu kez daha pratik olması için tarifimizde milföy hamuru kullandık ve sonuçtan oldukça memnun kaldık. Siz de kısa sürede nefis bir talaş böreği yapmak isterseniz bu tarifimizi mutlaka değerlendirmelisiniz.
Üzeri için:
Havuç ve patatesi soyup küp küp doğrayın.
Çok fazla yumuşamayacak şekilde haşlayıp süzün.
Etleri bir tencerede suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Bu esnada domatesi de soyup küp küp doğrayın.
Domatesi etlere ilave edip 2 dakika daha kavurun ve altını kapatın.
Havuç ve patatesleri, tuz ve karabiberle birlikte ekleyin ve karıştırın.
Milföy hamurunu düz bir zemine yayın ve ortadan ikiye bölün.
Hamur karelerinin ortasına etli harçtan koyup üzerini zarf şeklinde kapatın.
Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra milföylerin üzerine çırpılmış yumurta sürün ve çörekotu serpin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Börekleri fırına verip 20 dakika pişirin.
Soğutmadan servis edin, afiyet olsun…