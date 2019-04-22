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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Pratik peynirli zeytinli poğaça tarifi
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Pratik peynirli zeytinli poğaça tarifi

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Pratik peynirli zeytinli poğaça tarifi

Kısa sürede kolayca hazırlanan enfes bir lezzet, peynirli zeytinli poğaça. Zeytini herkese sevdirebilecek güçte olan bu tarifi denemek isterseniz, leziz pratik peynirli zeytinli poğaça tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 1 kase zeytin
  • 2,5 su bardağı un
  • 100 gram tereyağı
  • 1 çorba kaşığı susam
  • Yarım demet dere otu
  • 1,5 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 200 gram beyaz peynir
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çorba kaşığı çörek otu

Hazırlanışı

Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırmakla başlayın.  

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın. Beyaz peyniri ufalayın. Unu derin bir kabın içine eleyin.

Yoğurt, zeytinyağı, oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta akı ve kabartma tozunu da karıştırma kabına alıp güzelce karıştırın.

Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuz orta sertlikte olacak.

Dere otunu temizleyin, ufaladığınız peynirlerin üzerine kıyıp karıştırın.

Hazırladığınız hamur karışımından parçalar koparıp yuvarlak şekilde açın.

Yuvarlak hamur parçalarının ortasını açın. İçine peynirli karışımı pay edip hamuru kapatın.

Hamur toplarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Yumurtanın sarısını hamurların üzerine sürün. Çörek otu ve susam serpin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.

Zeytinli poğaçalarınız hazır hemen sıcak servis edebilirsiniz.

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