Pratik peynirli zeytinli poğaça tarifi

Kısa sürede kolayca hazırlanan enfes bir lezzet, peynirli zeytinli poğaça. Zeytini herkese sevdirebilecek güçte olan bu tarifi denemek isterseniz, leziz pratik peynirli zeytinli poğaça tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırmakla başlayın.
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın. Beyaz peyniri ufalayın. Unu derin bir kabın içine eleyin.
Yoğurt, zeytinyağı, oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta akı ve kabartma tozunu da karıştırma kabına alıp güzelce karıştırın.
Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuz orta sertlikte olacak.
Dere otunu temizleyin, ufaladığınız peynirlerin üzerine kıyıp karıştırın.
Hazırladığınız hamur karışımından parçalar koparıp yuvarlak şekilde açın.
Yuvarlak hamur parçalarının ortasını açın. İçine peynirli karışımı pay edip hamuru kapatın.
Hamur toplarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Yumurtanın sarısını hamurların üzerine sürün. Çörek otu ve susam serpin.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.
Zeytinli poğaçalarınız hazır hemen sıcak servis edebilirsiniz.