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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Pratik kerebiç tarifi
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Pratik kerebiç tarifi

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Pratik kerebiç tarifi

Hamurun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğurulmasından sonra damak zevkine göre fıstıklı ya da cevizli olarak hazırlanan kerebiç, Mersin'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Yapıldıktan sonra, üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak konularak servis edilen kerebiç, özellikle Ramazan ayında keyifle tüketiliyor. Peki, kerebiç nasıl yapılır?

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı irmik
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2/3 çay bardağı sıvı yağ
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • Ceviz ya da Antep fıstığı
  • Tarçın
  • Şeker

Köpüğü için:

  • Çöven otu (bulamazsanız krem şanti kullanabilirsiniz)
  • Pudra şekeri
  • Su

Hazırlanışı

İlk olarak yumurta ve pudra şekerini karıştırın.

Üzerine sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, vanilya, irmik, un, kabartma tozu ekleyip kulak memesi yumuşaklığına gelene dek yoğurun.

Buzdolabında 10 dakika bekletin ve cevizden biraz büyük parçalar koparıp açın.

Ceviz içi ve tarçın karışımını hamura koyup kapatın.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Çöven kremasını hazırlamak için 4 bardak suda çöven otunu haşlayıp süzdükten sonra suyu sıcakken pudra şekerini ilave edip karıştırın ve eritin.

Köpürene kadar çırptıktan sonra kıvam koyulaştıysa hazır demektir.

Çöven köpüğünün içine attığınız kerebiçleri buzdolabında dinlendirdikten sonra tarçın veya Antep fıstığı ile servis edebilirsiniz.

Çöven otu bulamazsanız, tatlınızı koyu kıvamlı krem şantiyle de yapabilirsiniz.

Kerebiç nasıl yapılır? Kerebiç Kerebiç tarifi
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