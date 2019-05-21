Pratik kerebiç tarifi

Hamurun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğurulmasından sonra damak zevkine göre fıstıklı ya da cevizli olarak hazırlanan kerebiç, Mersin'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Yapıldıktan sonra, üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak konularak servis edilen kerebiç, özellikle Ramazan ayında keyifle tüketiliyor. Peki, kerebiç nasıl yapılır?
İç harcı için:
Köpüğü için:
İlk olarak yumurta ve pudra şekerini karıştırın.
Üzerine sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, vanilya, irmik, un, kabartma tozu ekleyip kulak memesi yumuşaklığına gelene dek yoğurun.
Buzdolabında 10 dakika bekletin ve cevizden biraz büyük parçalar koparıp açın.
Ceviz içi ve tarçın karışımını hamura koyup kapatın.
180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Çöven kremasını hazırlamak için 4 bardak suda çöven otunu haşlayıp süzdükten sonra suyu sıcakken pudra şekerini ilave edip karıştırın ve eritin.
Köpürene kadar çırptıktan sonra kıvam koyulaştıysa hazır demektir.
Çöven köpüğünün içine attığınız kerebiçleri buzdolabında dinlendirdikten sonra tarçın veya Antep fıstığı ile servis edebilirsiniz.
Çöven otu bulamazsanız, tatlınızı koyu kıvamlı krem şantiyle de yapabilirsiniz.