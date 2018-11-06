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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Günay Nuh, Ardahan (AA)
06.11.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Posof'un içi dışı kırmızı elması tescil yolunda

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Posof'un içi dışı kırmızı elması tescil yolunda

Sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen, içi de dışı gibi kırmızı renkte olan elmanın tescillenmesi amacıyla hazırlanan dosya, TÜRKPATENT yetkililerine teslim edildi.

Türkiye'de sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen ve son yıllarda giderek üretim sahası azalan, içi de dışı gibi kırmızı renkli elmanın üretiminin artırılması amacıyla 1,5 yıl önce başlatılan tescil çalışmalarında sona gelindi.

Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) yaklaşık 1,5 yıl önce, ülkede sadece Posof ilçesinde yetişen içi ve dışı kırmızı renkte olan elma için başlatılan tescil çalışmaları kapsamında bir firmanın desteğiyle yörede çeşitli çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucu elmanın tescillenmesi için hazırlanan dosya, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) yetkililerine teslim edildi.

TÜRKPATENT yetkilileri dosyayı inceleyip, yapacakları çalışmalar sonucunda elmanın tescillenip tescillenmeyeceğine karar verecek.

Posofun içi dışı kırmızı elması tescil yolunda

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçi ve dışı kırmızı elmanın sadece Posof'ta yetişiyor olması ekonomik olarak bölgeye çok büyük katkı sağlayacak. Bu elmanın tescillenmesi için hazırlanan dosyamız artık ilgili kuruma teslim edildi. Sonucun iyi olacağı konusunda ümidimiz tamdır." dedi.

Elmanın tescillenmesinin Ardahan'daki göçün engellenmesine de yarar sağlayacağını dile getiren Demirci, "Elmamızı tescil ettirerek özelde Posof, genelde ise Ardahan için ticari bir ürün markası üretmeye çalışıyoruz. Bu elmanın endemik bir ürün olması dolayısıyla bölgemize getirisi büyük olacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Çetin Demirci, Posof elmasının tescil çalışmaları sayesinde Türkiye'de birçok noktada bilinmeye başladığını da sözlerine ekledi. 

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