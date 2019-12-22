Portakallı kek tarifi

İddia ediyoruz, bu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu kekin lezzeti de muhteşem. Lezzetini hamuruna eklenen portakal suyundan alan portakallı keki hem büyükler hem de çocuklar çok sevecek. Sözü daha fazla uzatmadan enfes portakallı kekin tarifine geçelim. Şimdiden ellerinize sağlık…