Portakallı kek tarifi

İddia ediyoruz, bu kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu kekin lezzeti de muhteşem. Lezzetini hamuruna eklenen portakal suyundan alan portakallı keki hem büyükler hem de çocuklar çok sevecek. Sözü daha fazla uzatmadan enfes portakallı kekin tarifine geçelim. Şimdiden ellerinize sağlık…
Üzeri için:
Toz şekerle yumurtayı iyice çırpın.
Ayçiçeği yağı ve süt ekleyerek çırpmaya devam edin.
Portakal suyunu da ekleyin.
Azar azar unu ve kabartma tozunu ilave edin ve karıştırın.
Son olarak portakal kabuğu rendesini de kek hamuruna karıştırın.
Kek kalıbını tereyağıyla yağlayıp hamuru kaba boşaltın.
Keki fırına vermeden önce üzerine tarçını serpin.
Önceden 150 derecede ısıtılmış fırında 50 dakika pişirin.
Keki fırından çıkarıp soğumasını bekleyin.
Dilimleyip servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun…