Portakal reçeli yapmanın püf noktaları

Portakal reçeli yaparken dikkat etmeniz gereken ilk şey, tüm reçellerde olduğu gibi meyvenin tazeliği. Reçel yaparken eskimiş, pörsümüş meyveler yerine mümkün olduğunca taze meyveler kullanmaya çalışın. Meyvelerinizin tazeliğinin yanı sıra temizliğine de çok dikkat edin. Portakal reçeline kabuğunu da ekleyecekseniz, kabuğun kimyasallardan arındırılmış olmasını da sağlayın. Aynı şey su için de geçerli. Çeşmeden akan su yerine temiz, kireçsiz, klorsuz ve dinlenmiş bir su, yani mümkünse içme suyu kullanın.

Portakal reçelinin bir diğer püf noktası da reçel yapmaya başlamadan önce meyveleri iyice haşlamaktır. Eğer haşlamazsanız, reçelinizde hafif acımsı bir lezzet olacaktır. Bu lezzetten hoşlanıyorsanız meyvelerinizi sadece bir kez haşlamanız yeterlidir. Ancak acısı iyice çıksın istiyorsanız daha fazla sefer haşlayabilirsiniz.

Portakal reçelinde dikkat etmeniz gereken bir diğer püf noktası da meyvelerinizi doğrama biçiminiz. Reçelinizi kaşıkla kolayca yemek isterseniz portakallarınızı iri dilimler yerine küçük küpler halinde doğrayabilirsiniz. Bu kararı verirken dilimli portakal reçelinin görüntüsünün daha güzel olacağını ancak yemenin daha zor olacağını aklınızda tutun.

Geldik en önemli püf noktasına... Tüm reçeller pişerken üstlerinde köpükler oluşur ve bu köpüklerin reçelin kolay şekerlenmemesi için sürekli toplanıp tencereden alınması gerekir. Bu duruma portakal reçelinde özellikle dikkat etmelisiniz. Çünkü portakalların posalarının arasına takılan köpükleri toplamak zor olur. Yani köpükleri dikkatle toplayın.

Köpürmenin sona ermesi için reçelinizin pişmesine yakın içine bir çay kaşığı kadar tereyağı ekleyin. Bu sayede reçelinizin hem lezzeti daha güzel olacak hem de görüntüsü parlaklık kazanacak.

Portakal reçelinin lezzetini belirleyen bir diğer özelliği de kıvamıdır. Reçelin kıvamını daha kolay anlamak için meyvelerinizi kaynatmaya başlamadan önce buzluğa bir tabak koymak işinizi kolaylaştırabilir. Reçeliniz kaynağında bir damla alıp bu soğuk tabağa damlatın. Böylece reçelinizin hızla soğumasını sağlayıp ve gerçek kıvamını görmeyi başarabilirsiniz.

Soğuduktan sonra da akıcılığı sürüyorsa reçelinizi biraz daha kaynatmalısınız. Ancak soğuduğunda sertleştiyse reçeliniz olmuş demektir. Bu aşamada reçelinize birkaç damla limon suyu ekleyip bir taşım daha kaynamasını sağlarsanız tamamdır.

Son olarak reçelinizi sakladığınız kavanoz da önemli. Tüketim alışkanlıklarınıza bağlı elbette, ancak reçelinizi büyük bir kavanoza koymak yerine küçük kavanozlara paylaştırıp kapaklarını iyice kapatmak daha doğru bir hareket. Böylece reçelinizin kapağını yiyeceğiniz zaman açar, hızla şekerlenmesini önlemiş olursunuz.

PORTAKAL SEVİYORSANIZ BU KEKİ DE ÇOK SEVECEKSİNİZ