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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
21.11.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Portakal reçeli yapmanın püf noktaları

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Portakal reçeli yapmanın püf noktaları

C vitamini ve lezzet deposu portakal, kış aylarının en sevilen meyvelerinin başında geliyor. Kısa bir süre içinde pazar tezgahlarının bir numarası haline gelecek portakalın lezzetini yaz aylarına da taşımak istiyorsanız yapabileceğiniz en kolay şey portakal reçelidir. Peki portakal reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz...

Portakal reçeli yaparken dikkat etmeniz gereken ilk şey, tüm reçellerde olduğu gibi meyvenin tazeliği. Reçel yaparken eskimiş, pörsümüş meyveler yerine mümkün olduğunca taze meyveler kullanmaya çalışın. Meyvelerinizin tazeliğinin yanı sıra temizliğine de çok dikkat edin. Portakal reçeline kabuğunu da ekleyecekseniz, kabuğun kimyasallardan arındırılmış olmasını da sağlayın. Aynı şey su için de geçerli. Çeşmeden akan su yerine temiz, kireçsiz, klorsuz ve dinlenmiş bir su, yani mümkünse içme suyu kullanın.

Portakal reçelinin bir diğer püf noktası da reçel yapmaya başlamadan önce meyveleri iyice haşlamaktır. Eğer haşlamazsanız, reçelinizde hafif acımsı bir lezzet olacaktır. Bu lezzetten hoşlanıyorsanız meyvelerinizi sadece bir kez haşlamanız yeterlidir. Ancak acısı iyice çıksın istiyorsanız daha fazla sefer haşlayabilirsiniz.

Portakal reçeli tarifi
Portakal reçeli tarifi

Portakal reçelinde dikkat etmeniz gereken bir diğer püf noktası da meyvelerinizi doğrama biçiminiz. Reçelinizi kaşıkla kolayca yemek isterseniz portakallarınızı iri dilimler yerine küçük küpler halinde doğrayabilirsiniz. Bu kararı verirken dilimli portakal reçelinin görüntüsünün daha güzel olacağını ancak yemenin daha zor olacağını aklınızda tutun.

Portakal reçeli yapmanın püf noktaları

Geldik en önemli püf noktasına... Tüm reçeller pişerken üstlerinde köpükler oluşur ve bu köpüklerin reçelin kolay şekerlenmemesi için sürekli toplanıp tencereden alınması gerekir. Bu duruma portakal reçelinde özellikle dikkat etmelisiniz. Çünkü portakalların posalarının arasına takılan köpükleri toplamak zor olur. Yani köpükleri dikkatle toplayın.

Köpürmenin sona ermesi için reçelinizin pişmesine yakın içine bir çay kaşığı kadar tereyağı ekleyin. Bu sayede reçelinizin hem lezzeti daha güzel olacak hem de görüntüsü parlaklık kazanacak.

Portakal reçelinin lezzetini belirleyen bir diğer özelliği de kıvamıdır. Reçelin kıvamını daha kolay anlamak için meyvelerinizi kaynatmaya başlamadan önce buzluğa bir tabak koymak işinizi kolaylaştırabilir. Reçeliniz kaynağında bir damla alıp bu soğuk tabağa damlatın. Böylece reçelinizin hızla soğumasını sağlayıp ve gerçek kıvamını görmeyi başarabilirsiniz.

Soğuduktan sonra da akıcılığı sürüyorsa reçelinizi biraz daha kaynatmalısınız. Ancak soğuduğunda sertleştiyse reçeliniz olmuş demektir. Bu aşamada reçelinize birkaç damla limon suyu ekleyip bir taşım daha kaynamasını sağlarsanız tamamdır.

Son olarak reçelinizi sakladığınız kavanoz da önemli. Tüketim alışkanlıklarınıza bağlı elbette, ancak reçelinizi büyük bir kavanoza koymak yerine küçük kavanozlara paylaştırıp kapaklarını iyice kapatmak daha doğru bir hareket. Böylece reçelinizin kapağını yiyeceğiniz zaman açar, hızla şekerlenmesini önlemiş olursunuz.

PORTAKAL SEVİYORSANIZ BU KEKİ DE ÇOK SEVECEKSİNİZ

Portakallı Çikolatalı Kek | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde portakallı çikolatalı kek var!
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