Portakal reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi
Portakal reçeli nasıl yapılır sorusunun yanıtı, kahvaltıda tatlıya doymak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer lan portakal reçelinin yapımı oldukça basit. Peki, portakal reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi
C vitamini yönünden zengin lezzetli ve pratik portakal reçeli hastalıklara çok iyi geliyor. Kahvaltıda portakal reçeli yemek isteyen vatandaşlar, portakal reçelinin nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, portakal reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi.
Malzemeler
6 adet portakal
4 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 su bardağı portakal suyu
Yarım limon suyu
Hazırlanışı
Portakalların kabuklarını soyun, küçük küçük doğrayın ve tencereye alın. Tencereye su ekleyin ve 15 dakika kaynatın. Kaynayınca suyunu süzün ve portakalları soğumaya bırakın.
Başka bir tencerede şeker, 2 su bardağı su, 1 su bardağı portakal suyunu karıştırarak kaynatın. Portakalları atın ve orta ateşte koyu bir kıvamı alana kadar kaynatmaya devam edin. Koyulaşan şurubun içine yarım limonun suyunu katın ve 10 dakika daha kaynatın.
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