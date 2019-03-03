Polenta tarifi

İtalyan mutfağına ait bir lezzet olan polenta için muhlamanın kuzeni desek yanlış olmaz herhalde. Mısır irmiği, tereyağı ve eriyen bir peynirle yapılan polenta, genellikle et ya da balık yemeklerinin yanında eşlikçi olarak tüketiliyor. Akışkan bir biçimde yenebildiği gibi katılaştırılıp dilim dilim de tüketilen polenta’nın tarifi aşağıda…
Su, zerdeçal ve tuzu tencereye alıp kaynatın.
Kaynayınca içine irmiği ekleyip yeniden kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayınca altını kısıp 25 dakika kadar karıştırarak pişirin.
İçine peynir ve tereyağını da ekleyip ara ara karıştırarak 5 dakika daha pişirin.
Bir tepsinin tabanını fırın kağıdıyla kaplayıp polenta’yı tepsiye dökün.
Katılaşması için 15 dakika kadar bekletip ardından dilimleyin. Ilık servis edin.