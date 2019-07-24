Poha, Hindistan mutfağında genellikle atıştırmalık ya da kahvaltılık olarak tüketilen bir yemek. Ezilmiş pirinçten yapılan bu soğanlı ve baharatlı lezzet, son dönemde en çok merak edilen ve tarifi internette en sık arananlar arasında yer alıyor. Siz de poha'nın tarifini merak ediyorsanız, sizin için Türk damak tadına uygun bir poha tarifi hazırladık. Afiyet olsun...
Soğanları yemeklik, patatesleri ise küp küp doğrayın.
Biberleri boyuna dilimleyin.
Poha pirincini bir süzgecin içine aktarıp 2 dakika kadar akan suyun altında yıkayın.
Suyunun süzülmesi için kenara alın.
Tavayı ısıtıp hardal tohumlarını, köri yapraklarını ve biberleri tavada hafifçe kavurun.
Soğanı ekleyip renkleri şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin.
Kabuklarını soyduğunuz fıstıkları ve patatesleri de tavaya ilave edip 2-3 dakika karıştırarak pişirin.
Pirinçlerin suyunu iyice süzüp diğer malzemelere ekleyin.
Toz zerdeçalı da ekleyip hepsini iyice karıştırın.
Bir dakika daha kavurduğunuz malzemelerin altını kapatıp limon suyunu ilave edin.
Hepsini iyice karıştırıp ince kıyılmış kişnişle süsleyerek servis edin.