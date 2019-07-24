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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Atıştırmalık Tarifleri>Poha tarifi
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Poha tarifi

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Poha tarifi

Poha, Hindistan mutfağında genellikle atıştırmalık ya da kahvaltılık olarak tüketilen bir yemek. Ezilmiş pirinçten yapılan bu soğanlı ve baharatlı lezzet, son dönemde en çok merak edilen ve tarifi internette en sık arananlar arasında yer alıyor. Siz de poha'nın tarifini merak ediyorsanız, sizin için Türk damak tadına uygun bir poha tarifi hazırladık. Afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 su bardağı poha pirinci
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı hardal tohumu
  • 5-6 yaprak köri
  • 2 adet acı yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet patates
  • 1 avuç tuzsuz yer fıstığı
  • 1 tutam zerdeçal
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz
  • Kişniş

Hazırlanışı

Soğanları yemeklik, patatesleri ise küp küp doğrayın.

Biberleri boyuna dilimleyin.

Poha pirincini bir süzgecin içine aktarıp 2 dakika kadar akan suyun altında yıkayın.

Suyunun süzülmesi için kenara alın.

Tavayı ısıtıp hardal tohumlarını, köri yapraklarını ve biberleri tavada hafifçe kavurun.

Soğanı ekleyip renkleri şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin.

Kabuklarını soyduğunuz fıstıkları ve patatesleri de tavaya ilave edip 2-3 dakika karıştırarak pişirin.

Pirinçlerin suyunu iyice süzüp diğer malzemelere ekleyin.

Toz zerdeçalı da ekleyip hepsini iyice karıştırın.

Bir dakika daha kavurduğunuz malzemelerin altını kapatıp limon suyunu ilave edin.

Hepsini iyice karıştırıp ince kıyılmış kişnişle süsleyerek servis edin.

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Fotoğraf: Alamy
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