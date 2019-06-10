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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Poğaça börek tarifi
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Poğaça börek tarifi

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Poğaça börek tarifi

Börek kadar güzel bir şey var mı? Biz olduğunu düşünmüyoruz. Her türlü malzemeyle benzersiz bir lezzeti olan böreği, puf puf kabaran mayalı bir hamurla yapmaya ne dersiniz? Herkesin çok beğeneceği, iki lezzeti bir arada yaşamanızı sağlayacak poğaça börek tarifi huzurlarınızda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 6 su bardağı un
  • 1 paket instant maya
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 şişe soda
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yumurtanın akı

İç harcı için:

  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
  • 1 adet kuru soğan
  • 3-4 dal pırasa
  • Zeytinyağı
  • Kırmızı pul biber

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı süt
  • 1 yumurta sarısı
  • Çörek otu

Hazırlanışı

Unu eleyerek geniş bir yoğurma kabına alıp ortasını havuz gibi açın.

Toz şeker, tuz ve mayayı ilave edip karıştırın.

Sıvı malzemeleri de una ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun.

Streç filmle sardığınız hamuru mayalanması için 20 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin.

İç harcı için soğanı küp küp, pırasaları ise ince ince doğrayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın.

Soğan ve pırasaları ilave edip soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Ocaktan alıp ılınmasını bekleyin.

Ilınınca içine rendelenmiş beyaz peyniri ekleyip karıştırın.

Mayalanan hamuru iki eşit parçaya ayırın.

Yağladığınız kelepçeli kek kalıbının tabanına hamur parçalarından birini kenarları hafif yüksek olacak şekilde elinizle bastırarak yayın.

Hazırladığınız iç harcını hamurun üzerine kenarlarına gelmeyecek şekilde yayıp üzerine diğer hamuru aynı şekilde yerleştirin.

Hamurun tabanıyla üstünü mümkün olduğunca yapıştırmaya çalışın.

Böreği 15 dakika bekleterek hamurun biraz daha mayalanıp kabarmasını sağlayın.

Sosu için süt ve yumurtayı bir kasede çırpın.

Mayalanan hamurun üzerine elinizle bastırarak havasını alın.

Hazırladığınız sosu üzerine sürün. Bıçakla dilimleyip sosu üzerine sürün.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Böreği fırına verip 20-25 dakika kadar pişirin. Yeniden dilimleyip servis yapın.

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