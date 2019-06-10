Börek kadar güzel bir şey var mı? Biz olduğunu düşünmüyoruz. Her türlü malzemeyle benzersiz bir lezzeti olan böreği, puf puf kabaran mayalı bir hamurla yapmaya ne dersiniz? Herkesin çok beğeneceği, iki lezzeti bir arada yaşamanızı sağlayacak poğaça börek tarifi huzurlarınızda…
Hamuru için:
İç harcı için:
Üzeri için:
Unu eleyerek geniş bir yoğurma kabına alıp ortasını havuz gibi açın.
Toz şeker, tuz ve mayayı ilave edip karıştırın.
Sıvı malzemeleri de una ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun.
Streç filmle sardığınız hamuru mayalanması için 20 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin.
İç harcı için soğanı küp küp, pırasaları ise ince ince doğrayın.
Zeytinyağını tavada ısıtın.
Soğan ve pırasaları ilave edip soğanlar pembeleşene kadar kavurun.
Ocaktan alıp ılınmasını bekleyin.
Ilınınca içine rendelenmiş beyaz peyniri ekleyip karıştırın.
Mayalanan hamuru iki eşit parçaya ayırın.
Yağladığınız kelepçeli kek kalıbının tabanına hamur parçalarından birini kenarları hafif yüksek olacak şekilde elinizle bastırarak yayın.
Hazırladığınız iç harcını hamurun üzerine kenarlarına gelmeyecek şekilde yayıp üzerine diğer hamuru aynı şekilde yerleştirin.
Hamurun tabanıyla üstünü mümkün olduğunca yapıştırmaya çalışın.
Böreği 15 dakika bekleterek hamurun biraz daha mayalanıp kabarmasını sağlayın.
Sosu için süt ve yumurtayı bir kasede çırpın.
Mayalanan hamurun üzerine elinizle bastırarak havasını alın.
Hazırladığınız sosu üzerine sürün. Bıçakla dilimleyip sosu üzerine sürün.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Böreği fırına verip 20-25 dakika kadar pişirin. Yeniden dilimleyip servis yapın.