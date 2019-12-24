Pöç nedir? Pöç eti ne demek?

Danaların kuyruk bölgeleri olan dana pöç tencere ve güveç yemeklerinde kullanılıyor. Fiyatının ucuzluğu ve besleyici olma özelliği ile dana pöç çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. İşte, pöç eti yani dana kuyruğunun faydaları ile ilgili detaylar.

PÖÇ ETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

DHA’ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, kuyruk yağının faydalarıyla ilgili şunları söylemişti: Kavurma Kuyrukyağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyrukyağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Dağ, kuyruk yağını, sağlıklı yağlar listesine ekleyen Amerikan Gıda ve İlaç Teşkilatının araştırmasına göre, gençlik yıllarında yeterli miktarda kuyruk yağı tüketen insanlarda, yaşlılık döneminde eklem rahatsızlıklarına daha az rastlandığını söyledi.

Dağ, küçükbaş hayvanların kuyruk yağının, yüzde 60 doymamış yağ asitlerinden oluştuğunu ifade etti.