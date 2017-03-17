Plaza çalışanlarına özel sağlıklı öğle yemeği için 8 adres

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
17.03.2017 - 12:17, Son Güncelleme:

Plaza çalışanlarına özel sağlıklı öğle yemeği için 8 adres

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Plaza çalışanlarına özel sağlıklı öğle yemeği için 8 adres

Hareketsiz ofis ortamında çalışanlar için sağlıklı beslenme daha önemli. İşte plaza çalışanlarına özel sağlıklı yemekleriyle ünlü mekanların rehberi...

Tüm gününü plazalarda koşturmaca içerisinde geçirenler için sağlıklı beslenmek sanıldığından daha önemli. Hem daha formda bir bedene sahip olmak için hem de daha enerjik hissetmek için sağlıklı yiyecekler tüketmek yoğun çalışanların en çok önem vermesi gereken konulardan. İşte plaza çalışanlarına özel sağlıklı beslenme rehberi:

1. Dardenia Fish&Bread - Maslak

Sağlıklı beslenmek isteyenler için Dardenia şehirdeki pek çok şubesi ile plaza çalışanlarına harika bir alternatif oluşturuyor. Her türlü balığın tadına bakabileceğiniz mekanda gerekli fosfor ve omega-3 takviyesini alabilir ve sağlıklı bir öğle yemeği yiyebilirsiniz.

2. Mika Locanda - Maslak

Maslak'ta sağlıklı yemek arayanları her gün değişen menüsüyle sürekli şaşırtmayı başaran Mika Locanda, yerel malzemeleri kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Hem lezzetli yemek yiyip hem de Türk tarımına destek vermekten güzel ne var?

Plaza çalışanlarına özel sağlıklı öğle yemeği için 8 adres

 

3. Plus Kitchen - Maslak

Maslak'ın sağlıklı mutfak denilince akla ilk gereken mekanlarından biri olan Plus Kitchen, sandviç, salata, çorba ve mezelerden oluşan geniş menü seçeneğine sahip. Mekanda zeytinyağlı seçeneklerin yanında chia tohumlu puding gibi sağlıklı atıştırmalıkların da tadına bakabilirsiniz.

Plaza çalışanlarına özel sağlıklı öğle yemeği için 8 adres

4. Terra Kitchen - Ataşehir

İyi yemek ve sağlıklı yaşam felsefeleri ile menüsünü oluşturan Terra Kitchen, Maslak'ta sağlıklı yemek için doğru adreslerden biri. Menüde ev yemeklerinden zeytinyağlılara, salatalardan balık ve et çeşitlerine kadar pek çok seçeneğe yer verilmiş.

5. Sosa - Levent

Plaza çalışanlarının öğle yemeklerinde salata yemek için en sık uğradığı mekanlardan olan Sosa, zeytinyağlı yemekler ve sebzeli ev yemekleri seçeneklerine de sahip. Mekanın özel üretimi olan ekmekleri de oldukça leziz.

Plaza çalışanlarına özel sağlıklı öğle yemeği için 8 adres

6. Goodville - Levent

Hafif ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğle yemeğinde de uygulamak isteyenler için Goodville ideal. Somon ve kinoa salata çeşitleri ile öne çıkan mekan ayrıca ev yapımı limonatalarıyla da ilgi uyandırıyor.

7. Lüküs Hayat - Maslak

Zeytinyağlı yemeklerden sebze ve ev yemeklerine kadar zengin bir menü sunan mekanda açılışı çorba ile yapabilirsiniz. Her gün farklı menülerin servis edilmesi de mekana özellik katıyor.

Plaza çalışanlarına özel sağlıklı öğle yemeği için 8 adres

8. chopStory - Maslak

Sağlıklı atıştırmalıklar ve taze yemekler sunan Chop Story, bitki çayları ve cold press sıkım meyve suları ile değişik salata çeşitlerinin yanında sporcu ve vejetaryenlere özel menü seçenekleri ile dikkat çekiyor.

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