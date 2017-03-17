Plaza çalışanlarına özel sağlıklı öğle yemeği için 8 adres
Hareketsiz ofis ortamında çalışanlar için sağlıklı beslenme daha önemli. İşte plaza çalışanlarına özel sağlıklı yemekleriyle ünlü mekanların rehberi...
Tüm gününü plazalarda koşturmaca içerisinde geçirenler için sağlıklı beslenmek sanıldığından daha önemli. Hem daha formda bir bedene sahip olmak için hem de daha enerjik hissetmek için sağlıklı yiyecekler tüketmek yoğun çalışanların en çok önem vermesi gereken konulardan. İşte plaza çalışanlarına özel sağlıklı beslenme rehberi:
1. Dardenia Fish&Bread - Maslak
Sağlıklı beslenmek isteyenler için Dardenia şehirdeki pek çok şubesi ile plaza çalışanlarına harika bir alternatif oluşturuyor. Her türlü balığın tadına bakabileceğiniz mekanda gerekli fosfor ve omega-3 takviyesini alabilir ve sağlıklı bir öğle yemeği yiyebilirsiniz.
2. Mika Locanda - Maslak
Maslak'ta sağlıklı yemek arayanları her gün değişen menüsüyle sürekli şaşırtmayı başaran Mika Locanda, yerel malzemeleri kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Hem lezzetli yemek yiyip hem de Türk tarımına destek vermekten güzel ne var?
3. Plus Kitchen - Maslak
Maslak'ın sağlıklı mutfak denilince akla ilk gereken mekanlarından biri olan Plus Kitchen, sandviç, salata, çorba ve mezelerden oluşan geniş menü seçeneğine sahip. Mekanda zeytinyağlı seçeneklerin yanında chia tohumlu puding gibi sağlıklı atıştırmalıkların da tadına bakabilirsiniz.
4. Terra Kitchen - Ataşehir
İyi yemek ve sağlıklı yaşam felsefeleri ile menüsünü oluşturan Terra Kitchen, Maslak'ta sağlıklı yemek için doğru adreslerden biri. Menüde ev yemeklerinden zeytinyağlılara, salatalardan balık ve et çeşitlerine kadar pek çok seçeneğe yer verilmiş.
5. Sosa - Levent
Plaza çalışanlarının öğle yemeklerinde salata yemek için en sık uğradığı mekanlardan olan Sosa, zeytinyağlı yemekler ve sebzeli ev yemekleri seçeneklerine de sahip. Mekanın özel üretimi olan ekmekleri de oldukça leziz.
6. Goodville - Levent
Hafif ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğle yemeğinde de uygulamak isteyenler için Goodville ideal. Somon ve kinoa salata çeşitleri ile öne çıkan mekan ayrıca ev yapımı limonatalarıyla da ilgi uyandırıyor.
7. Lüküs Hayat - Maslak
Zeytinyağlı yemeklerden sebze ve ev yemeklerine kadar zengin bir menü sunan mekanda açılışı çorba ile yapabilirsiniz. Her gün farklı menülerin servis edilmesi de mekana özellik katıyor.
8. chopStory - Maslak
Sağlıklı atıştırmalıklar ve taze yemekler sunan Chop Story, bitki çayları ve cold press sıkım meyve suları ile değişik salata çeşitlerinin yanında sporcu ve vejetaryenlere özel menü seçenekleri ile dikkat çekiyor.
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