Pizza hamuru nasıl yapılır? İşte hamurlu hamursuz pizza tabanı tarifleri

Pizza hamuru mayalı bir hamurdur. Bu nedenle öncelikle işe mayayı canlandırmakla başlamanız gerekir. Bunun için maya, şeker ve ılık sütü büyükçe bir kapta karıştırıp 15 dakika kadar bir kenarda bekletin. Maya kabaracaktır. Ardından içine sıvı yağ, tuz ve yumurtayı ekleyip yeniden karıştırmanız gerekiyor. Son olarak bir yandan yoğurup bir yandan yavaş yavaş un ekleyip ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. Hamurun her tarafını eşit yoğurmanız pizzanızın lezzeti için kritik önem taşıyor.

Hamurunuz hazır ama henüz pizza yapımına uygun değil. Kabarıp puf puf olabilmesi için yeniden mayalanması gerekecek. Bunun için hamurunuzu büyükçe bir cam kaseye alıp üzerini streç filmle kapatın. 45 dakika ila 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Bu esnada hacmi iki katına çıkacak. Mayalanan hamurunuzu üç parçaya bölüp temiz bir bezin üzerine alın. Burada da 15 dakika kadar dinlendirin. Dinlendirme aşamaları pizzanın kıvamı ve lezzeti için en önemli unsurdur. Bu nedenle sabırlı olun, bu aşamaları kesinlikle atlamayın.

Artık pizzanızı yapabilirsiniz. Pizza hamurunuzu isterseniz merdaneyle isterseniz de elinizle dilediğiniz kalınlıkta açabilirsiniz. Pizzanın hamurunu ince açarsanız çıtır çıtır bir kıvam elde edebilirsiniz.

HAMURSUZ PİZZA NASIL YAPILIR?

Elbette özellikle glutenden uzak duruyorsanız, hamursuz pizza tabanları da yapabilirsiniz. Bunun için haşlanmış patatesten, karnabahardan ve kinoadan faydalanabilirsiniz.

Patatesli pizza tabanı için haşlanmış patatesleri soyun ve bir kapta ezin. Ezdiğiniz patateslerin üzerini kapatarak yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Böylece patates kıvam alacak. Daha sonra patatesi bir kaba yayın ve üzerine pizza harcı olarak kullanmak istediğiniz malzemeleri ekleyin.

Karnabaharlı pizza tabanı için küçük parçalara ayırdığınız karnabaharı zaman zaman kontrol ederek haşlayın ancak çok fazla yumuşamamasına dikkat edin. Mutfak robotu ya da çatal yardımıyla ezin. Emiz bir beze koyarak suyunu sıkın. Baharatla karıştırıp tepsinin tabanına yayın ve kaşıkla bastırarak iyice sıkışmasını sağlayın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Kinoalı pizza tabanı için ise 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kinoa tohumu, 1 yemek kaşığı yulaf kepeği ve isteğe göre keten tohumu ve karabuğdaya ihtiyacınız var. Yumurtaları güzelce çırptıktan sonra içerisine haşlanmış ve yumuşamış kinoaları ve yulaf kepeğini karıştırın ve güzelce çırpın. Daha sonra baharatları ekleyin. Bu aşamada dilerseniz sindirimi güçlendirici keten tohumu ve yine haşlanmış karabuğdayı ekleyebilirsiniz. Bu karışımı bir tavaya dökün ve kapağını kapatarak üstlü altlı pişmesini bekleyin. Yulaf kepeği, bu karışımın kabarmasını ve doyurucu bir nitelik kazanmasını sağlayacak. Daha sonra üzerine malzemeleri yayın ve fırınlayın.

HAMUR İŞİ YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU