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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
04.10.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Pişmeyen muzlu cheescake nasıl yapılır?

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Pişmeyen muzlu cheescake nasıl yapılır?

Aniden bastıran tatlı krizlerini geçirecek pratik bir o kadar lezzetli bir önerimiz var: Pişmeyen muzlu cheescake. Büyük küçük herkesin en sevdiği meyvelerden biri olan muzu kullanarak yapabileceğiniz bu tatlıyı dilerseniz mevsim meyveleriyle de yapabilirsiniz. Peki, pişmeyen muzlu cheescake nasıl yapılır?

PİŞMEYEN MUZLU CHEESECAKE

2 adet orta boy muz
2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi (taze olması iyi olur)
2 yemek kaşığı süt
200 gr labne
1 damla vanilya aroması
2-3 tatlı kaşığı pudra şekeri
Tabanı için:
Yarım paket petibör bisküvi
2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Kakaolu krem şanti (yarım paket, 1 çay bardağı soğuk sütle çırpılmış)
Bisküvi kırıntısı (tabandan artanları kullanın)
Muz dilimleri

YAPILIŞI:

Bisküvilerin yarısından fazlasını blenderın haznesine alın.
İçine erittiğiniz tereyağını da ilave ederek yüksek devirde çekin.
Hazırladığınız tabanı kuplara paylaştırın ve biraz bastırarak sıkılaşmasını sağlayın.
Muzları soyun blendera alın, labne, pudra şekeri, 2 yemek kaşığı süt, vanilya aroması ve hindistan cevizi rendesini birlikte kıvam alıncaya kadar çekin.
Hazırladığınız muzlu kremayı bir krema sıkma torbasına doldurun ve bisküvi taban koyduğunuz kuplara paylaştırın.
Üzerine soğutulmuş süt ile çırptığınız şantiyi sıkın, muz, hindistan cevizi ve bisküvi kırıntılarıyla süsleyerek servis yapın.

 

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