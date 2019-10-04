Pişmeyen muzlu cheescake nasıl yapılır?
Aniden bastıran tatlı krizlerini geçirecek pratik bir o kadar lezzetli bir önerimiz var: Pişmeyen muzlu cheescake. Büyük küçük herkesin en sevdiği meyvelerden biri olan muzu kullanarak yapabileceğiniz bu tatlıyı dilerseniz mevsim meyveleriyle de yapabilirsiniz. Peki, pişmeyen muzlu cheescake nasıl yapılır?
PİŞMEYEN MUZLU CHEESECAKE
2 adet orta boy muz
2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi (taze olması iyi olur)
2 yemek kaşığı süt
200 gr labne
1 damla vanilya aroması
2-3 tatlı kaşığı pudra şekeri
Tabanı için:
Yarım paket petibör bisküvi
2 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
Kakaolu krem şanti (yarım paket, 1 çay bardağı soğuk sütle çırpılmış)
Bisküvi kırıntısı (tabandan artanları kullanın)
Muz dilimleri
YAPILIŞI:
Bisküvilerin yarısından fazlasını blenderın haznesine alın.
İçine erittiğiniz tereyağını da ilave ederek yüksek devirde çekin.
Hazırladığınız tabanı kuplara paylaştırın ve biraz bastırarak sıkılaşmasını sağlayın.
Muzları soyun blendera alın, labne, pudra şekeri, 2 yemek kaşığı süt, vanilya aroması ve hindistan cevizi rendesini birlikte kıvam alıncaya kadar çekin.
Hazırladığınız muzlu kremayı bir krema sıkma torbasına doldurun ve bisküvi taban koyduğunuz kuplara paylaştırın.
Üzerine soğutulmuş süt ile çırptığınız şantiyi sıkın, muz, hindistan cevizi ve bisküvi kırıntılarıyla süsleyerek servis yapın.