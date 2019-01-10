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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
10.01.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Piruhi nedir? Bir Osmanlı yemeği olan piruhi nasıl yapılır?

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Piruhi nedir? Bir Osmanlı yemeği olan piruhi nasıl yapılır?

Tarihi geçmişe sahip olan yemekler arasında yer alan piruhi, Osmanlı mutfağında da yer bulmuştur. Mantının bir çeşidi olan piruhi, Amasya bölgesinde ise kaypak olarak bilinmektedir. Hamurunun çok ince olmasının temel oluşturduğu bu yemek için belli başlı malzemelerin bulunması önem arz ediyor. Peki, piruhi nedir ve nasıl yapılır? İşte en kolay tarifi

Piruhinin birçok yapım şekli bulunmaktadır. İşte, kolayca uygulayabileceğiniz piruhi tarifi

Malzemeler
1 yumurta
1 çay bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2,5 su bardağı un

İç malzeme için
150 gram beyaz peynir
1 küçük soğan
Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz

Üzeri için
60 gram tereyağı
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

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Hamurun en güzel hali mantıyı çok sevenler toplansın
Hamurun en güzel hali mantıyı çok sevenler toplansın

Peyniri çatalla ezin. Soğanı küçük doğrayıp peynire karıştırın.Kıyılmış maydanozları ekleyin.Hamuru unlanmış tezgahta açın. Kenarları 6 cm genişliğinde kareler kesin. Uç kısımlarına peynirli karışımdan yerleştirip üçgen şeklinde kapatın. Çatalla kenarlarına bastırarak yapışmalarını sağlayın. Kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirin. Tereyağını bir tavada eritip salça ile kavurun. Mantıları servis tabağına alın. Üzerine salçalı sostan gezdirin. İri çekilmiş ceviz içi ve kuru nane serpiştirip sıcak servis yapın.

Hamur işi 101Hamur işi yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamurun topaklanması nasıl önlenir? Hamur açarken malzemelerin sıcaklığı nasıl olmalı? Hamur nasıl kolay açılır? Bu soruların cevapları bütün detayları ile burada...
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