Piruhi nedir? Bir Osmanlı yemeği olan piruhi nasıl yapılır?
Tarihi geçmişe sahip olan yemekler arasında yer alan piruhi, Osmanlı mutfağında da yer bulmuştur. Mantının bir çeşidi olan piruhi, Amasya bölgesinde ise kaypak olarak bilinmektedir. Hamurunun çok ince olmasının temel oluşturduğu bu yemek için belli başlı malzemelerin bulunması önem arz ediyor. Peki, piruhi nedir ve nasıl yapılır? İşte en kolay tarifi
Piruhinin birçok yapım şekli bulunmaktadır. İşte, kolayca uygulayabileceğiniz piruhi tarifi
Malzemeler
1 yumurta
1 çay bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2,5 su bardağı un
İç malzeme için
150 gram beyaz peynir
1 küçük soğan
Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz
Üzeri için
60 gram tereyağı
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Peyniri çatalla ezin. Soğanı küçük doğrayıp peynire karıştırın.Kıyılmış maydanozları ekleyin.Hamuru unlanmış tezgahta açın. Kenarları 6 cm genişliğinde kareler kesin. Uç kısımlarına peynirli karışımdan yerleştirip üçgen şeklinde kapatın. Çatalla kenarlarına bastırarak yapışmalarını sağlayın. Kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirin. Tereyağını bir tavada eritip salça ile kavurun. Mantıları servis tabağına alın. Üzerine salçalı sostan gezdirin. İri çekilmiş ceviz içi ve kuru nane serpiştirip sıcak servis yapın.
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