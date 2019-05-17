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Pilav Tarifleri
17.05.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı tarifi

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Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı, Türk mutfağının temel besin kaynakları arasında yer alıyor. Uzak doğu mutfağında en çok tüketilen tahıl türü olarak bilinen pirince, ülkemizde ise 13. YY'da rastlanmaktadır. İşte, bu kısa bilginin ardından mutfağınızda yer vermeyi düşüneceğiniz tane tane pirinç pilavı tarifi hakkında detaylı bilgiler

Pirinç pilavının tane tane olması, hemen her kişi için önemli bir kriter olmaktadır. Peki, lapa olmayacak bir pirinç pilavı yapmak için nasıl bir püf noktasına dikkat etmek gerekir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Pirinci ayıklayın süzgece koyun, nişastası akana kadar 2 -3 kere suyla yıkayın. Ilık suda ıslatıp 10 dakika bekletin, tekrar bol suyla yıkayıp iyice süzün.

Bu esnada bir kenarda sıcak suyu hazır bulundurun

Arpa şehriyeleri tencere alıp karıştırarak hafif kızarana kadar kavurun. Tencereye yağı ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Pirinçlerin suyunu süzerek tencereye ilave edin.

Pirinçler tane tane ayrılana kadar karıştırarak kavurun. Kaynamış suyu ve tuzu ekledikten sonra kapağını kapatıp orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra pilavı demlenmeye bırakın.

NOT: Pilavın piştiğini düşünüp suyunun fazla olduğu kanaatine vardıysanız, üzerine bir bez ya da kağıt parçası kapatarak nemini alabilirsiniz.

İyi bir pilav yapmak istiyorsanız bu detaylara dikkat"Pilavı iyi yapan her yemeği yapabilir" derler. Ne kadar doğrudur orası tartışılır ama biz sizin iyi bir pilav yapabilmeniz için bazı püf noktalarını videomuzda derledik.
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