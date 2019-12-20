Pirinç köftesi tarifi

Pirinçleri yıkayıp bir tencereye alın.



Pirinçlerin üzerini çok az geçecek şekilde su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın.



Eğer suyu artarsa da süzüp soğumaya bırakın.

Bu sırada maydanoz, taze soğan ve dereotunu ince ince kıyıp pirincin üzerine ekleyin.

Yumurta, rendelenmiş beyaz peynir, karabiber ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp galeta ununa bulayın ve yağda kızartın.



Dilerseniz köftelerinizi domatesli sos veya sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.



Afiyet olsun...