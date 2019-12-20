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Pirinç köftesi tarifi

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Pirinç köftesi tarifi

Sofranızı pirinç köftenin çıtır çıtır lezzetiyle renklendirmeye ne dersiniz? Kolay bir şekilde hazırlanmasının yanı sıra görünümüyle de iştah kabartan pirinç köftesi, tarif listenizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isterseniz, yapılışı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 büyük tutam maydanoz
  • 1 büyük tutam dereotu
  • 3 adet taze soğan
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 su bardağı galeta unu

Hazırlanışı

Pirinçleri yıkayıp bir tencereye alın.

Pirinçlerin üzerini çok az geçecek şekilde su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın.

Eğer suyu artarsa da süzüp soğumaya bırakın.

Bu sırada maydanoz, taze soğan ve dereotunu ince ince kıyıp pirincin üzerine ekleyin.

Yumurta, rendelenmiş beyaz peynir, karabiber ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp galeta ununa bulayın ve yağda kızartın.

Dilerseniz köftelerinizi domatesli sos veya sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Mercimek Köftesi | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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