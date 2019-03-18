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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Pirinç köftesi nasıl yapılır? Pirinç köftesi tarifi

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Pirinç köftesi nasıl yapılır? Pirinç köftesi tarifi

Köfte tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için enfes, bir o kadar da pratik bir önerimiz var: Pirinç köftesi. Türk mutfağının en çok kullanılan tahıllarından pirinçle yapılan bu köfteyi her evde bulunana malzemelerle yapmak mümkün. İşte, pirinç köftesi içim gerekli malzemeler ve yapılışı

PİRİNÇ KÖFTESİ

1 su bardağı pirinç
1 büyük tutam maydanoz
1 büyük tutam dereotu
3 sap taze soğan
Yarım havuç rendesi
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 su bardağı galeta unu

Arancini tarifi
Arancini tarifi

PİRİNÇ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Pirinçleri bir kez yıkayın ve küçük bir tencereye alın.

Pirinçlerin üzerini 2 parmak geçinceye kadar su ekleyin ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. (Lapa olmasın pilav kıvamında yeterli)

Sulu kalırsa suyunu süzün ve soğumaya bırakın.

Pirinç soğurken maydanoz, dereotu ve taze soğanı ince ince kıyın.

Soğuyan pirinçlere kıydığınız malzemeleri, 1 adet yumurtayı, rendelediğiniz beyaz peyniri ekleyin.

Karabiber ve isteğe göre bir miktar tuz ekleyip iyice karıştırın.

Bulgur köftesi tarifi
Bulgur köftesi tarifi

Karıştırdığınız pirinçlerden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda çevirerek kızartın.

Tüm pirinç köfteleri kızarınca isteğe göre domates sos ya da sarımsaklı yoğurt ile servis yapın.

İyi bir pilav yapmak istiyorsanız bu detaylara dikkat"Pilavı iyi yapan her yemeği yapabilir" derler. Ne kadar doğrudur orası tartışılır ama biz sizin iyi bir pilav yapabilmeniz için bazı püf noktalarını videomuzda derledik.
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