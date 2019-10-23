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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Pırasalı ve pastırmalı kiş tarifi
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Pırasalı ve pastırmalı kiş tarifi

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Pırasalı ve pastırmalı kiş tarifi

Sonbahar ve kış aylarının en güzel ve en faydalı sebzelerinden pırasa çorbadan dolmaya birçok yemeğe lezzet katan, enfes bir malzeme. Pırasayla yapabileceğiniz en nefis tariflerden biri de kiş. Hele ki bu kişe bir de pastırma eklenirse ortaya benzersiz bir tat çıkar. Sizin için nefis pırasalı pastırmalı kişin tarifini hazırladık. Çok da beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Tabanı için:

  • 400 gram un
  • 200 gram tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı soğuk su

İç harcı için:

  • 2 adet büyük boy pırasa
  • 100 gram çemensiz pastırma
  • 3 adet yumurta
  • 200 gram krema
  • 1 avuç cheddar rendesi
  • 10-12 dal Frenk soğanı
  • 7-8 dal taze kekik
  • 8-10 adet kırma yeşil zeytin
  • Yarım çay kaşığı muskat rendesi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Hazırlanışı

Un, tuz ve tereyağını yoğurma kabında elinizle karıştırın.

Bir yandan karıştırmaya devam ederken bir yandan yumurtaları teker teker kırın.

Yarım su bardağı soğuk suyu azar azar hamura ekleyin ve karıştırın.

Sert ve yoğurulabilen bir hamur kıvamı elde ettikten sonra su eklemeyi bırakın.

Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamuru serin bir yerde yarım saat kadar dinlendirin.

Ardından tezgahı unlayıp hamurunuzu kullanacağınız tart kalıbının genişliğinde açın.

Tart kalıbınızın dibini unlayıp hamurunuzu kalıba iyice yerleştirin. Kenarlardan sarkan kısımları kesip alın.

Hamurun tabanına ve kenarlarına çatalla delikler açın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıttıktan sonra tartınızın tabanını fırınlayın.

Bu esnada tartın iç harcı için pırasaları 10-12 santimetre boyunda jülyen kesin.

Pırasaları zeytinyağında renkleri dönene dek 5-6 dakika boyunca soteleyin.

Sotelediğiniz pırasaları soğuması için kenara alın.

Derin bir kasede yumurtaları çırpın.

Üzerine krema, ince kıyılmış Frenk soğanı, rendelenmiş çedar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin ve karıştırın.

Pırasaları pişen tart tabanına düzenli bir şekilde yerleştirin.

Üzerine yumurtalı harcı her tarafı eşit olacak şekilde dökün.

Pastırmaları ve çekirdeğini çıkardığınız zeytinleri karışımın üzerine dizin.

Malzemelerin üzerine taze kekik serpip zeytinyağı gezdirin.

Fırının sıcaklığını 180 dereceye çıkarın.

Tartı yeniden fırına verin.

25-30 dakika fırınladığınız tartı üstü altın rengi olunca fırından çıkarıp ılık servis edin.

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Fotoğraf: iStock
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