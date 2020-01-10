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Haber Giriş: 10.01.2020 - 11:18,
Pırasa yemeği tarifi
Vitamin açısından oldukça zengin olan pırasa, kış aylarında tüketilmesi gereken sebzelerden biri. Böreğini veya dolmasını yapabileceğiniz gibi yemek olarak da sunabilirsiniz. Biraz limonla daha da lezzetli hale gelen pırasa yemeğini denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 kilogram pırasa
- 2 adet havuç
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı su
- 1 kahve fincanı pirinç
- Zeytinyağı
- Tuz
- Limon
Hazırlanışı
Pırasaları ayıklayın ve bol suda iyice yıkayın, 3-4 santimetre uzunluğunda kesin.
Uygun bir tencereye zeytinyağı, salça ve ince doğranmış havuçları koyup kavurun.
Pırasayı ekleyip orta ateşte pişirin.
En son pirinç, yarım limonun suyu, tuz ve suyu ilave edip kısık ateşte yumuşaya kadar pişirin.
Afiyet olsun.