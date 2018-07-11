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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.07.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

Pilavın dibi tuttuysa bunları yapın!

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Pilavın dibi tuttuysa bunları yapın!

Özellikle sulu yemeklerin en iyi eşlikçisi pilavı tutturmak oldukça zor. İşte dibi tutan pilavınızı kurtarmak için yapmanız gerekenler...

Hemen hemen her sulu yemek ile tüketilebilen pilav, pek çok kişinin de sevdiği yemekler arasında yer alır. Ancak pilav yaparken dibinin tutmaması önemlidir. Eğer pişirme sırasında pilavın dibi tutarsa, bazı noktalara dikkat ederek sorunu ortadan kaldırabilirsiniz…

Yemeği ocaktan hemen alın

Pilavı pişirmeye başladıktan sonra dibinin tuttuğunu fark ederseniz yapacağınız ilk iş pilav tenceresini ocaktan almak olmalı. Çünkü pilavın dibinin tutması, tencere içinde yeterli miktarda su olmaması ile doğrudan ilgilidir ve tencere sıcağa maruz kaldıkça olan suyu da tüketecektir. Ocaktan aldığınız tencereyi kenara alarak tencere dibine yapışan pirinç tanelerinin sayısının artmasını engelleyebilirsiniz.

Demlenmeye bırakmadan önce ekmek dilimi koyun

Kulağa biraz tuhaf gelse de ekmek dilimi yanık kokusunu alıyor. Dolayısıyla eğer pilavın dibi henüz demlenmeye bırakılma aşamasına gelmeden tuttuysa ya da bu durumu o sırada fark ettiyseniz tencere içine ekmek dilimi koyun. Bu şekilde yanan dip kısmın yanık kokusunu bertaraf edebilir ve pilavın tadını güzelleştirebilirsiniz.

Pilavın dibi tuttuysa bunları yapın

Demlenirken de ekmek dilimi kullanın

Kimi zaman pilavın dibinin tuttuğunu demlenme aşamasında fark edebilirsiniz. Bu tür zamanlarda da imdadınıza bir dilim ekmek yetişecektir. Tencerenin ya da tavanın kapağını kapatmadan önce kabın içine bir dilim ekmek koyup kapağı o şekilde kapatın. Böylece yanık kokusu ve bu kokudan kaynaklı aroma ortadan kalkacak, pilavınız daha lezzetli olacaktır.

Pilavı yeni bir kaba aktarın

Gerek demlenme öncesinde, gerekse demlenme esnasında pilavın dibinin tutmasından kaynaklı olarak tencere dibinde yanık pirinç taneleri olacaktır. Tencere ya da tava içine koyulan ekmek dilimi ile yanık kokusunu ortamdan yok ettikten sonra, pilavı başka bir tencereye ya da tavaya aktarın. Bu sırada kabın dibindeki yanmış pirinç tanelerini aktarmamaya özen gösterin.

Yeni kabındaki pilavı iyice karıştırın

Bütün bu işlemlerin sonunda, yeni kaba aktardığınız pilavı güzelce karıştırın. Karıştırma işlemini pirinç tanelerini çok ezmeden yapmaya gayret gösterin. Yanmış pirinç tanelerinin olmadığı ve yanık kokmayan bu yeni pilavın lezzetinden gayet memnun kalacağınızı söyleyebiliriz.

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