Pilav nasıl yapılır? Pilav yapmanın püf noktaları
Pirinç pilavı mutfaklarımızın, sofralarımızın olmazsa olmazıdır. Tane tane dökülen bembeyaz bir pirinç pilavı yapmak için bilmeniz gereken bazı püf noktaları vardır. Kuru ya da lapa olmayan, tam kıvamında mis gibi pilavlar yapmak için bilmeniz gereken püf noktaları hemen aşağıda. İşte nefis bir pilav yapmanın sırları ve çok nefis bir pilav tarifi…
Pilav için uygun bir pirinç seçmelisiniz. Baldo pirinci, pilav için çok uygundur. Suyunu güzel çeker, lapa olmaz.
Pilavın lapa olmasını önlemek için yapılması gereken bir diğer şey de pirinçleri pilav yapmaya başlamadan önce yarım saat sıcak suda bekletmektir. Ardından pirinçleri bir süzgece alıp akan suyun altında iyice yıkamalısınız. Böylece kalan nişastası da akacak ve pilavınız tel tel olacak.
Pilavınızı çok derin olmayan geniş bir pilav tenceresinde pişirin. Bu tencerelerde pirinçleriniz çabucak ısınır ve pişirme esnasında çok fazla kırılmaz. Tencereniz yeterince büyük ve geniş olmazsa pirinçleriniz şişip kabardığında tencereye sığmaz ve yapışır.
Gelelim pilavın pişirme aşamalarına. Tereyağını tencerede eritip kızdırdıktan sonra pirinçleri kavurmak için tencereye alın. Pirinçleri tencereye eklerken tuz da ilave edin. Tuz pirinci karıştırırken kırılmasını önler. Pirinçleri kısık ateşte göbekleri şeffaflaşana kadar kavurun.
Ardından tencereye suyunuzu ilave edebilirsiniz. Suyun miktarını iyi ayarlayın. 1 bardak pirince 1,5 bardak kaynamış sıcak su kullanmalısınız. Soğuk su tencerenin sıcaklığını düşürür ve pilavın pişme süresini uzatır. Suyun yanı sıra tencereye birkaç damla da limon suyu eklerseniz pilavınızın rengi beyaz, görüntüsü tane tane olur.
Suyu ekledikten sonra tencereyi bir iki kez karıştırıp kapağını kapatın ve pirinçler suyu çekene kadar da açmayın. Fazla karıştırmak pirinçleri kırar. Kapağı açmak pilavın buharını kaçırır.
Pişen pilavı dinlendirmeden yemeyin. Altını kapatıp karıştırdığınız pilav tenceresinin üzerine bir peçete ya da kağıt havlu koyun ve kapağı kapatın. Pilavı 15 ile 20 dakika arasında dinlenmeye bırakın.
Gelelim pilav tarifimize. İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:
2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
3 su bardağı su ya da et suyu
Tuz
Pirinci ayıklayın. Yıkayıp, süzün ve sıcak suda en az yarım saat bekletin.
Tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Süzdüğünüz pirinçleri ve tuzu katarak tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırın. 10 dakika kadar pirinci kavurun.
İçine suyu ya da et suyunu sıcak olarak ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak, 1-2 dakika orta ateşte sonra çok kısık ateşte pişirin.
Üzerine kalan tereyağını ister eritip, isterseniz katı olarak ekleyip pilavı demlenmeye bırakın.
PİLAV YAPARKEN VİDEOMUZDAKİ PÜF NOKTALARINI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN
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