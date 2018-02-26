Pidenin ve lahmacunun en lezzetlisi İncili Gastronomi Rehberi'nde

Kuşbaşı etli, közlenmiş patlıcanlı, pastırmalı, otlu, çökelekli pideler… İştah açan lahmacunlar. Çıtır çıtır, sıcak ve gönül doyuran cinsten. Her ne kadar evlerde de yapılsa pide ve lahmacun bir çarşı yemeğidir. Anadolu’nun tüm mutfak kültürlerinde vardır ve çok da sevilir. İncili Gastronomi Rehberi’nin Lezzet Noktaları bölümünde yer alan İstanbul’un kalite ve lezzetiyle fark yaratan mekânlarını soğuk kış günlerinde ziyaret etmenizi öneririz...