Pide hamuru nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi
Pide sokak lezzetlerimiz arasında en vazgeçilmezlerin başında geliyor. Son dönemde yabancıların da keşfetmeye başladığı pideyi çok güzel yapan mekanlar var elbette. Ancak siz kendi pidenizi evde kendiniz yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken güzel bir pide hamuru yoğurmak ve yaratıcılığınızı kullanarak bu hamuru dilediğiniz malzemelerle birleştirmek. Pide hamuru nasıl yapılır? İşte nefis bir pide hamuru tarifi ve çeşit çeşit pide tarifleri…
Pide hamuru mayalı bir hamurdur. Yaş mayayla kolayca yoğurabilirsiniz. Ancak eğer ekşi mayanız varsa, ekşi mayalı bir hamur yoğurarak da pide yapabilirsiniz.
Evde kolayca pide hamuru yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
1 kibrit kutusu kadar yaş maya
1 tutam tuz
1 çay kaşığı tozşeker
1 su bardağı ılık su
Aldığı kadar un
Öncelikle tuz, şeker ve mayayı yarım su bardağı ılık suyla karıştırın.
Mayanın hareketlenmesi için 10 dakika kadar bekletin.
Ardından bu karışımı yoğurma kabına aktarın.
İçine tereyağı ile suyun kalanını da ilave edin ve karıştırın.
Yavaş yavaş ununu ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Hamurunuz kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyip yoğurmaya devam edin.
Hamuru toparlayıp üzerine nemli bir bez örterek mayalanması için ılık bir yere koyun.
Hamur yarım saat içinde yaklaşık iki katına çıkacaktır.
Pide yapmadan önce mayalanan hamuru bir kez daha yoğurun. Ardından pide yapma işlemine geçebilirsiniz.
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