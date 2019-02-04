Pide hamuru nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriPide hamuru nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi
GeriMutfak Tüyoları Pide hamuru nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
04.02.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Pide hamuru nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pide hamuru nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi

Pide sokak lezzetlerimiz arasında en vazgeçilmezlerin başında geliyor. Son dönemde yabancıların da keşfetmeye başladığı pideyi çok güzel yapan mekanlar var elbette. Ancak siz kendi pidenizi evde kendiniz yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken güzel bir pide hamuru yoğurmak ve yaratıcılığınızı kullanarak bu hamuru dilediğiniz malzemelerle birleştirmek. Pide hamuru nasıl yapılır? İşte nefis bir pide hamuru tarifi ve çeşit çeşit pide tarifleri…

Pide hamuru mayalı bir hamurdur. Yaş mayayla kolayca yoğurabilirsiniz. Ancak eğer ekşi mayanız varsa, ekşi mayalı bir hamur yoğurarak da pide yapabilirsiniz.

Evde kolayca pide hamuru yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
1 kibrit kutusu kadar yaş maya
1 tutam tuz
1 çay kaşığı tozşeker
1 su bardağı ılık su
Aldığı kadar un

Öncelikle tuz, şeker ve mayayı yarım su bardağı ılık suyla karıştırın.

Mayanın hareketlenmesi için 10 dakika kadar bekletin.

Ardından bu karışımı yoğurma kabına aktarın.

7
Evde pide yapıp ağız tadıyla yemek isteyenler için çeşit çeşit tarifler
Evde pide yapıp ağız tadıyla yemek isteyenler için çeşit çeşit tarifler

İçine tereyağı ile suyun kalanını da ilave edin ve karıştırın.

Yavaş yavaş ununu ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Hamurunuz kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyip yoğurmaya devam edin.

Hamuru toparlayıp üzerine nemli bir bez örterek mayalanması için ılık bir yere koyun.

Hamur yarım saat içinde yaklaşık iki katına çıkacaktır.

Pide yapmadan önce mayalanan hamuru bir kez daha yoğurun. Ardından pide yapma işlemine geçebilirsiniz.

ABD pideyi keşfetti:
ABD pideyi keşfetti:

Hamur işi 101Hamur işi yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamurun topaklanması nasıl önlenir? Hamur açarken malzemelerin sıcaklığı nasıl olmalı? Hamur nasıl kolay açılır? Bu soruların cevapları bütün detayları ile burada...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Pide hamuru nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi

Mantarlı rulo köfte nasıl yapılır? Mantarlı rulo köfte tarifi

Evde pastırma nasıl yapılır? Pastırma tarifi

Fındıklı bohça kadayıfı tatlısı nasıl yapılır?