Pezzik cacığı tarifi

Pezzik cacığı, hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. Yozgat'ın yöresel tatlarından biri olan pezzik cacığını ister meze olarak isterseniz de ana yemek olarak sunabilirsiniz. Ancak adında cacık geçmesine aldanmayın. Bu tarifte ne salatalık var, ne de yoğurt. Siz de denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda yer alıyor. Şimdiden afiyet olsun...