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Pezzik cacığı tarifi

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Pezzik cacığı tarifi

Pezzik cacığı, hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. Yozgat'ın yöresel tatlarından biri olan pezzik cacığını ister meze olarak isterseniz de ana yemek olarak sunabilirsiniz. Ancak adında cacık geçmesine aldanmayın. Bu tarifte ne salatalık var, ne de yoğurt. Siz de denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda yer alıyor. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram pezzik (pancar veya pazı yaprakları)
  • 200 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 çay bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Pazı veya pancar yapraklarını bol su ile yıkayıp süzün.

Tereyağını bir tencerede eritin ve küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyin.

Rengi değişene kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Ardından salçayı ilave edip karıştın.

Kıyma suyunu çekince sırasıyla pezzik yapraklarını, bulgur, tuz, karabiber ve suyu ekleyin.

Kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun...

Şakşuka | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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