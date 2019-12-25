Pezik nedir? Pezzik cacığı nasıl yapılır?
Pezzik, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz’de bilinen, kullanılan bir lezzet. Pezzik cacığı, Yozgat'ın en özel yöresel lezzetlerinden biri olan yoğurtlu bir meze tarifi. Peki, pezik nedir? Yöresel lezzetlerden pezzik cacığı nasıl yapılır?
Şeker pancarının toprak üstünde kalan yeşil kısmına pezik denilmektedir. Pezzik kullanılan yemeklerden biri Yozgat Bölgesi’nde bilinen pezzik cacağıdır. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde yapılan "pezik mıhlaması" acı ancak lezzetli bir yemek vardır. Peki, pezzik cacağı nasıl yapılır?
MALZEMELER
1 kg pezzik (pancarın yeşil yaprakları)
200 gr kıyma
1 kaşık tereyağı
1 baş kuru soğan
1 kaşık salça
1 fincan ince bulgur
Tuz, karabiber
PEZZİK CACIĞI YAPILIŞI
Pancarın yeşil yapraklan bol su ile yıkanarak süzdürülür. Bir tencereye yağ konur ve ince doğranmış kuru soğan birkaç dakika çevrilerek sarartılır. Salça ile birlikte kıyma ilave edilir. Kıyma suyunu bırakıp çekince, sırasıyla yıkanıp süzülmüş ve doğranmış pezzik yaprakları, bulgur, yeterince tuz, karabiber ve az su ilave edilerek, bulgurlar pişinceye kadar kısık ateşe alınır.