Peynirli patlıcan tarifi

Patlıcan özellikle yaz aylarının en popüler sebzesi. Peynir ise lezzet meraklılarının olmazsa olmazı. Sizin için Balıkesir mutfağından bu iki malzemeyi bir araya getiren enfes bir tarif hazırladık: Peynirli patlıcan. Balıkesir’in özel Manyas peyniriyle yapılan bu yemek üzerindeki domates sosuyla tamamlanıyor. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz nefis peynirli patlıcan tarifimiz…