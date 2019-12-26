Peynirli patlıcan tarifi

Patlıcan özellikle yaz aylarının en popüler sebzesi. Peynir ise lezzet meraklılarının olmazsa olmazı. Sizin için Balıkesir mutfağından bu iki malzemeyi bir araya getiren enfes bir tarif hazırladık: Peynirli patlıcan. Balıkesir’in özel Manyas peyniriyle yapılan bu yemek üzerindeki domates sosuyla tamamlanıyor. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz nefis peynirli patlıcan tarifimiz…
Patlıcanları alaca soyup yuvarlak yuvarlak dilimleyin.
Tuzlu suya koyup siyahlığının geçmesi için 10 dakika kadar bekletin.
Peyniri rendeleyin.
Sarımsağı ezin.
Domatesleri rendeleyin.
Sarımsakları tavada kavurup üzerine domatesleri ekleyin ve bir sos kıvamına gelene kadar pişirin.
Bu esnada iki dilim patlıcan arasına rendelenmiş peynir koyup sandviç yapın.
Kürdanla tutturduğunuz patlıcanları kızgın yağda kızartın.
Fazla yağını kağıt havluya çıkararak çektirdiğiniz patlıcanları domates sosuyla servis edin. Afiyet olsun…