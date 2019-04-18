Peynirli irmik helvası tarifi

Aniden bastıran tatlı krizlerinin en pratik çözümü olan irmik helvası, sıklıkla yapılan tatlılardan biri. Özellikle kandil günlerinde yapılan irmik helvası, kışın sıcacık çikolata sosu, yazın ise dondurmayla lezzetini katlıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır?
Servis için:
İrmiği tereyağı ile iyice kavurarak soğumaya bırakın.
Başka bir tencereye su ve şekeri alıp iyice kaynatın.
Kaynayan şekerli suya kavrulmuş irmiği karıştırarak ilave edin.
Suyunu çektikten sonra ocaktan alıp 5 dakika kapağı kapalı şekilde bekleyin.
1 saat önce buzdolabından çıkardığınız ve ince ince dilimlediğiniz tuzsuz peynir ilave ederek bir iki kez karıştırın.
Bu şekilde 2-3 dakika bekleyin.
Servis tabağına aldığınız helvanın üzerine tarçın ve fıstık serpin.