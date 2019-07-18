Peynir nasıl yıkanmalı, nasıl saklanmalı? Cevabı uzmanı verdi
Peynir üreticisi Hakan Şen, Türk yemek kültürünün en önemli besinlerinden olan peynir için doğru saklama ve yıkamanın ipuçlarını sıraladı. Şen, “Peyniri buzdolabı poşetine koyarak ağzını bağladıktan sonra muhafaza etmek en doğru yaklaşımdır” dedi.
Şen, “Peyniri lezzetli kılan sadece sütün kalitesi değil aynı zamanda doğal maya kullanımıdır” diyerek “Kendi soframızda yemeyeceğimiz hiçbir ürünü satmayız” dedi.
Hakan Şen, “Her sabah sofraların vazgeçilmezlerinden olan peynir ile ilgili aslında doğru olarak bilinen ama yanlış olan gerçekleri öğrenmemizde yarar var. Peynir saklama kabında hiçbir zaman saklanmaz. Çünkü saklama kabının içindeki hava peyniri dolapta olsa dahi bozmaya yeterlidir. Buzdolabı poşetine koyarak ağzını bağladıktan sonra muhafaza etmek ise en doğru yaklaşımdır. Peynirin tuzunu çıkarmak için çeşme suyu ile yıkamak yanlıştır. Süt ile peyniri bir kapta beklettiğimizde peynirin damak tadınız bozmadan doğal bir şekilde tuzunun çıktığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
Ürettikleri peynirlerde doğallık olgusu üzerinde hassas bir şekilde durduklarını ifade eden Şen, “Tarihimizde her zaman kullanılmış olan şirden mayası ile yapmış olduğumuz peynirlerimiz eski lezzetleri arayan müşterilerimiz için vazgeçilmezler arasında yerini alıyor. Gıda sektöründe hijyen, lezzet ve kalite ayrılmaz bir bütündür. Yıllardır hizmet politikamızdan hiçbir zaman ödün vermeden hizmet etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.