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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
18.07.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Peynir nasıl yıkanmalı, nasıl saklanmalı? Cevabı uzmanı verdi

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Peynir nasıl yıkanmalı, nasıl saklanmalı? Cevabı uzmanı verdi

Peynir üreticisi Hakan Şen, Türk yemek kültürünün en önemli besinlerinden olan peynir için doğru saklama ve yıkamanın ipuçlarını sıraladı. Şen, “Peyniri buzdolabı poşetine koyarak ağzını bağladıktan sonra muhafaza etmek en doğru yaklaşımdır” dedi. 

Şen, “Peyniri lezzetli kılan sadece sütün kalitesi değil aynı zamanda doğal maya kullanımıdır” diyerek “Kendi soframızda yemeyeceğimiz hiçbir ürünü satmayız” dedi.

Hakan Şen, “Her sabah sofraların vazgeçilmezlerinden olan peynir ile ilgili aslında doğru olarak bilinen ama yanlış olan gerçekleri öğrenmemizde yarar var. Peynir saklama kabında hiçbir zaman saklanmaz. Çünkü saklama kabının içindeki hava peyniri dolapta olsa dahi bozmaya yeterlidir. Buzdolabı poşetine koyarak ağzını bağladıktan sonra muhafaza etmek ise en doğru yaklaşımdır. Peynirin tuzunu çıkarmak için çeşme suyu ile yıkamak yanlıştır. Süt ile peyniri bir kapta beklettiğimizde peynirin damak tadınız bozmadan doğal bir şekilde tuzunun çıktığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Ürettikleri peynirlerde doğallık olgusu üzerinde hassas bir şekilde durduklarını ifade eden Şen, “Tarihimizde her zaman kullanılmış olan şirden mayası ile yapmış olduğumuz peynirlerimiz eski lezzetleri arayan müşterilerimiz için vazgeçilmezler arasında yerini alıyor. Gıda sektöründe hijyen, lezzet ve kalite ayrılmaz bir bütündür. Yıllardır hizmet politikamızdan hiçbir zaman ödün vermeden hizmet etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Beyaz peynir ve kaşar peyniri nasıl yapılır?Kahvaltıların olmazsa olmazı beyaz peynir ve kaşarı evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev Hali’nin bugünkü bölümünde Meysun Batı ile birlikte püf noktalarıyla beyaz peynir ve kaşar yapıyor, afiyetle yiyoruz.
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