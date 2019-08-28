Peynir yemeyenlerin dahi aklını çelecek görüntüsü ve lezzetiyle tam bir kalsiyum deposu olan peynir köftesi, kahvaltılarda sofraları süsleyebileceği gibi günün diğer öğünlerinde de zevkle tüketilebilir. Beyaz peynir ve kaşarla yapılan bu nefis köftelere siz de mutfağınızda yer vermelisiniz. İşte çok beğeneceğiniz peynir köftesi tarifi…
Öncelikle beyaz peyniri rendeleyin.
Ufalanmış ekmek içi, ince kıyılmış maydanoz ile dereotu, kaşar peyniri, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edip yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.
Ayrı bir kapta 1 yumurta sarısını çırpın ve köfteleri yumurta sarısına batırıp galeta ununa bulayın.
Ayçiçeği yağını tavada ısıtın.
Hazırladığınız köfteleri kızartıp servis tabağına alın.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun…