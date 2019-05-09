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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Petibör pastası nasıl yapılır? Arda’nın Mutfağı çikolatalı petibör pastası tarifi
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Mutfak Tüyoları
09.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Petibör pastası nasıl yapılır? Arda’nın Mutfağı çikolatalı petibör pastası tarifi

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Petibör pastası nasıl yapılır? Arda’nın Mutfağı çikolatalı petibör pastası tarifi

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 9 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de petibör pastası oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, petibör pastası için gerekli malzemeleri, tarifi ve püf noktalarını verdi. Peki petibör pastası nasıl yapılır? İşte Arda’nın Mutfağı petibör pastası tarifi

Petibör Pastası

Muhallebi için Malzemeler
1 litre süt
1,5 su bardağı un
½ su bardağı kakao
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
150 gr. tereyağı
1,5 su bardağı bitter çikolata – piştikten sonra
Katları için Malzemeler
½ paket kakaolu petibör bisküvi
½ paket sade petibör bisküvi
File badem

Muhallebi için olan çikolata hariç tüm malzemeleri büyükçe bir tencereye alıp iyice karıştırın, ardından ocağa alın ve iyice kıvam alana kadar pişirin.

Muhallebi pişince ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip eriyinceye kadar karıştırın ve kenara alın.

Servis kabınızın tabanını ve yanlarını tereyağıyla yağlayın.

Bir fırın kağıdını pastayı yapacağınız kaba göre kesin ve tabanını kaplayacak kadar muhallebi dökün.

Bisküvileri tabana dizin, üzerine file badem serpin ve muhallebi dökün. Üzerine tekrar bisküvileri dizin, üzerine file fıstık serpin ve muhallebiyi dökün.

Diğer tüm bisküvileri sıra sıra ve kat kat aynı şekilde dizin.

Fırın kağıdını kapatın ve pastanızı buzdolabına alıp, soğutun.

Pastanız iyice soğuduktan sonra buzdolabından çıkartın.

Kalan muhallebiyi pastanın her tarafına iyice yayın.

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