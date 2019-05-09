Petibör pastası nasıl yapılır? Arda’nın Mutfağı çikolatalı petibör pastası tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 9 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de petibör pastası oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, petibör pastası için gerekli malzemeleri, tarifi ve püf noktalarını verdi. Peki petibör pastası nasıl yapılır? İşte Arda’nın Mutfağı petibör pastası tarifi
Petibör Pastası
Muhallebi için Malzemeler
1 litre süt
1,5 su bardağı un
½ su bardağı kakao
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
150 gr. tereyağı
1,5 su bardağı bitter çikolata – piştikten sonra
Katları için Malzemeler
½ paket kakaolu petibör bisküvi
½ paket sade petibör bisküvi
File badem
Muhallebi için olan çikolata hariç tüm malzemeleri büyükçe bir tencereye alıp iyice karıştırın, ardından ocağa alın ve iyice kıvam alana kadar pişirin.
Muhallebi pişince ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip eriyinceye kadar karıştırın ve kenara alın.
Servis kabınızın tabanını ve yanlarını tereyağıyla yağlayın.
Bir fırın kağıdını pastayı yapacağınız kaba göre kesin ve tabanını kaplayacak kadar muhallebi dökün.
Bisküvileri tabana dizin, üzerine file badem serpin ve muhallebi dökün. Üzerine tekrar bisküvileri dizin, üzerine file fıstık serpin ve muhallebiyi dökün.
Diğer tüm bisküvileri sıra sıra ve kat kat aynı şekilde dizin.
Fırın kağıdını kapatın ve pastanızı buzdolabına alıp, soğutun.
Pastanız iyice soğuduktan sonra buzdolabından çıkartın.
Kalan muhallebiyi pastanın her tarafına iyice yayın.
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