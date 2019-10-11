Pekmezli yufka tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli yufka tatlısı tarifi
Misafirlerinize ya da sevdiklerinize sunabileceğiniz enfes bir yufka tatlısı tarifi veriyoruz. Pekmezle yapılan bu tarifin püf noktası iç harcında gizli. Hazır veya elinizle açacağınız yufkalar, üzüm pekmezli iç harçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, adım adım pekmezli yufka tatlısı tarifi...
2 adet yufka
İç Harcı için Malzemeler
1 su bardağı ceviz – kıyılmış
1 su bardağı fındık – kıyılmış
Yarım su bardağı sultaniye üzüm
4 yemek kaşığı üzüm pekmezi
Şerbeti için Malzemeler
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
2 – 3 damla limon suyu
Kızartmak için Malzemeler
Ayçiçek yağı
Süslemek için Malzemeler
Toz Antep Fıstığı
PEKMEZLİ YUFKA TATLISI NASIL YAPILIR?
Ceviz ve fındıkları ince ince kıyın.
Sultaniye üzümleri suda bekletin.
Ardından ceviz, fındık, üzüm ve pekmezi karıştırın.
Şerbeti için; olan malzemeleri bir sos tenceresinde kaynamaya bırakın.
Şerbet yeteri kadar kaynadıktan sonra 2 – 3 damla limon suyu sıkıp soğumaya bırakın.
Yufkayı ortadan ikiye kesin.
Boyuna olacak şekilde 4 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin.
Hazırladığınız iç harçtan 1-2 tatlı kaşığı kestiğiniz yufka şeridine koyun ve sarın.
Katlarken yufkanın ucunu yumurta akına bulayarak kapatın.
Bir tavada yağı kızartın hazırladığınız böreklerini kızartın.
Hepsini kızarttıktan sonra üzerlerine soğuk şerbet dökün.
Servis ederken üzerini toz fıstık ile süsleyin.