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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Pekmezli yufka tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli yufka tatlısı tarifi

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Pekmezli yufka tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli yufka tatlısı tarifi

Misafirlerinize ya da sevdiklerinize sunabileceğiniz enfes bir yufka tatlısı tarifi veriyoruz. Pekmezle yapılan bu tarifin püf noktası iç harcında gizli. Hazır veya elinizle açacağınız yufkalar, üzüm pekmezli iç harçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, adım adım pekmezli yufka tatlısı tarifi...

PEKMEZLİ YUFKA TATLISI

2 adet yufka

İç Harcı için Malzemeler

1 su bardağı ceviz – kıyılmış
1 su bardağı fındık – kıyılmış
Yarım su bardağı sultaniye üzüm
4 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Şerbeti için Malzemeler

3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
2 – 3 damla limon suyu

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

Süslemek için Malzemeler

Toz Antep Fıstığı

PEKMEZLİ YUFKA TATLISI NASIL YAPILIR?

Ceviz ve fındıkları ince ince kıyın.

Sultaniye üzümleri suda bekletin.

Ardından ceviz, fındık, üzüm ve pekmezi karıştırın.

Şerbeti için; olan malzemeleri bir sos tenceresinde kaynamaya bırakın.

Şerbet yeteri kadar kaynadıktan sonra 2 – 3 damla limon suyu sıkıp soğumaya bırakın.

Yufkayı ortadan ikiye kesin.

Boyuna olacak şekilde 4 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin.

Hazırladığınız iç harçtan 1-2 tatlı kaşığı kestiğiniz yufka şeridine koyun ve sarın.

Katlarken yufkanın ucunu yumurta akına bulayarak kapatın.

Bir tavada yağı kızartın hazırladığınız böreklerini kızartın.

Hepsini kızarttıktan sonra üzerlerine soğuk şerbet dökün.

Servis ederken üzerini toz fıstık ile süsleyin.

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