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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
31.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Pekmezli lahanalı tavuk bonfile nasıl yapılır? Pekmezli lahanalı tavuk tarifi

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Pekmezli lahanalı tavuk bonfile nasıl yapılır? Pekmezli lahanalı tavuk tarifi

Tavuk yemeklerinde farklı bir alternatif arayanlar için farklı bir o kadar da şık sunumlu önerimiz var: Pekmezli lahanalı tavuk bonfile. Pekmezle marine edilen tavuk bonfile parçaları, lahanayla buluşuyor tadına doyum olmuyor. Peki, pekmezli lahanalı tavuk bonfile nasıl yapılır?

PEKMEZLİ LAHANALI TAVUK BONFİLE

3 parmak kalınlığında 4 dilim tavuk bonfile

6 diş sarımsak

4 çorba kaşığı pekmez

4 çorba kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı lahana

2 adet soğan

2 çorba kaşığı susam

1 tatlı kaşığı karabiber

2 çay kaşığı Tuz

Yapılışı:

3 parmak kalınlığında 4 dilim tavuk bonfile için, 3 çorba kaşığı pekmezi dökün ve çatalın ucu ile delikler açın ki pekmezi iyice içine alsın.

6 diş sarımsağı incecik doğrayın ve marine sosa ekleyin.

Orta yükseklikte ateşte 3 çorba kaşığı zeytinyağı tavaya dökün.

2 tarafını toplamda 4 dakika kadar pişirip, eti mühürleyin ve bir tabağa alın.

Tabağı alüminyum folyo ile kaplayın, böylece kendi ısısında dinlenecektir.

Eti pişirdiğiniz tavaya 1 çorba kaşığı daha zeytinyağı ilave edin ve ince doğranmış 3 su bardağı kadar lahanayı ekleyin ve kendilerini bırakana kadar pişirin.

2 adet soğanı ortadan bölüp, ince halkalar yapacak şekilde doğrayın ve lahanaya ekleyin.

Soğanlar iyice öldükten sonra 2 çorba kaşığı susamı yemeğe çıtırtı katması için ekleyin.

Etleri tavaya alın, isteğinize göre tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar karabiberi ekleyin ve hepsini iyice karıştırın

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