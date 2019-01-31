Pekmezli lahanalı tavuk bonfile nasıl yapılır? Pekmezli lahanalı tavuk tarifi
Tavuk yemeklerinde farklı bir alternatif arayanlar için farklı bir o kadar da şık sunumlu önerimiz var: Pekmezli lahanalı tavuk bonfile. Pekmezle marine edilen tavuk bonfile parçaları, lahanayla buluşuyor tadına doyum olmuyor. Peki, pekmezli lahanalı tavuk bonfile nasıl yapılır?
PEKMEZLİ LAHANALI TAVUK BONFİLE
3 parmak kalınlığında 4 dilim tavuk bonfile
6 diş sarımsak
4 çorba kaşığı pekmez
4 çorba kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı lahana
2 adet soğan
2 çorba kaşığı susam
1 tatlı kaşığı karabiber
2 çay kaşığı Tuz
Yapılışı:
3 parmak kalınlığında 4 dilim tavuk bonfile için, 3 çorba kaşığı pekmezi dökün ve çatalın ucu ile delikler açın ki pekmezi iyice içine alsın.
6 diş sarımsağı incecik doğrayın ve marine sosa ekleyin.
Orta yükseklikte ateşte 3 çorba kaşığı zeytinyağı tavaya dökün.
2 tarafını toplamda 4 dakika kadar pişirip, eti mühürleyin ve bir tabağa alın.
Tabağı alüminyum folyo ile kaplayın, böylece kendi ısısında dinlenecektir.
Eti pişirdiğiniz tavaya 1 çorba kaşığı daha zeytinyağı ilave edin ve ince doğranmış 3 su bardağı kadar lahanayı ekleyin ve kendilerini bırakana kadar pişirin.
2 adet soğanı ortadan bölüp, ince halkalar yapacak şekilde doğrayın ve lahanaya ekleyin.
Soğanlar iyice öldükten sonra 2 çorba kaşığı susamı yemeğe çıtırtı katması için ekleyin.
Etleri tavaya alın, isteğinize göre tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar karabiberi ekleyin ve hepsini iyice karıştırın
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