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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
12.09.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Patlıcanlı kiş nasıl yapılır? İşte adım adım patlıcanlı kiş tarifi

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Patlıcanlı kiş nasıl yapılır? İşte adım adım patlıcanlı kiş tarifi

Fransız mutfağının bir parçası olan kiş, pek çok ülkede popüler bir hamur işidir. Kiş, sıcak veya soğuk servis edilebildiği gibi tatlı veya tuzlu olabilir. İlk kez kiş yapacaklar olanlar için lezzetli bir tarif derledik. Ana malzeme olarak patlıcanın kullanıldığı bu tarifi, ister beş çaylarında isterseniz de davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, patlıcanlı kiş nasıl yapılır?

PATLICANLI KİŞ

Hamuru için Malzemeler

3,5 su bardağı
200 gr. tereyağı – soğuk
2 adet yumurta
2 çay kaşığı Tuz
1 – 2 yemek kaşığı su

İçi için Malzemeler

3 adet bostan patlıcan ( közlenecek)
2 yemek kaşığı krem peynir
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı muskat rendesi
8 adet kuru domates
8 – 10 adet siyah zeytin
2 – 3 dal taze kekik

Üzeri için:

1 avuç ekmek kırıntısı

PATLICANLI KİŞ NASIL YAPILIR?

Kiş hamuru için önce un, tereyağı, yumurta ve tuzu parçalayıcının haznesine alın ve hamur haline gelene kadar yoğurun…

Kiş hamurunu koyacağınız kalıba yerleştirin…

Çatal yardımı ile hamurun tabanına delikler açın.

Kiş kalıbınıza göre kestiğiniz yağlı kağıtla kaplayın ve üzerlerine ağırlık olması için baklagil koyup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 8 dakika kör pişirme yapın.

Daha sonra ağırlıkları ve yağlı kağıdı alıp kişleri yeniden fırına verin ve 8 – 10 dakika daha pişirin.

İç Harç için;

Patlıcanlarınızı közleyin.

Ardından kabuklarını soyun ve bir karıştırma kabına alın.

İçerisine krem peynir, ½ su bardağı süt, yumurta ve muskat rendesini ekleyip, bir çırpma teliyle karıştırın.

Kuru domates ve siyah zeytini küçük küp olacak şekilde doğrayın.

Patlıcanlı karışımın içerisine alın, üzerine taze kekik ekleyin ve karıştırın.

Kalan ½ su bardağı sütü de karışıma çırparak ekleyin.

Birleştirmek için;

Fırından çıkan kişlerinizin içerisine iç harç doldurun.

Üzerlerine panko serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin.

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