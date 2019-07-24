Patlıcan kurutması nasıl yapılır? Çeşit çeşit tarifler için kuru patlıcan yapılışı

Patlıcan kurusu denince akla genellikle aktarlarda ya da balkonlarda iplere asılmış halde gördüğümüz dolmalık patlıcanlar gelse de aslında kuru patlıcanla birçok farklı tarif yapılabilir. Patlıcanların kurutulma şekli de hangi yemekte kullanılacağına göre farklılık gösterebilir.

Ancak her şekilde dikkat edilmesi gereken patlıcanın taze, sağlam, parlak kabuklu ve düzgün şekilli olmasıdır. Eğri patlıcanlar yerine kurutmak için düz şekilli patlıcanları tercih etmelisiniz. Ayrıca patlıcanların orta boy olması da önemli. Çok büyük ve çok küçük patlıcanları kurutmaya kalktığınızda tam randıman alamayabilirsiniz.

Dolmalık patlıcan kurutacaksanız da tombul, etli patlıcanları tercih etmeye çalışın. Çekirdeksiz bostan patlıcanlar kurutmak için çok uygundur.

Patlıcanlarınızı kurutma işleminden önce bol suyla iyice yıkamayı da unutmayın. Patlıcanlarınızı kuruttuğunuza kararmalarını önlemek istiyorsanız, kurutmaya başlamadan önce tıpkı patlıcanlı yemekleri pişirmeden önce yaptığınız gibi 1 saat kadar tuzlu suda bekletip siyah sularının çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Patlıcanı kurutmak için mutfağınızdaki fırından faydalanabileceğiniz gibi, güneş gören havadar bir balkon veya teras da patlıcanlarını doğal yollarla kurutmak isteyenler için birebirdir. Ancak burada önemli noktalardan biri patlıcanları doğrudan güneş altında bırakmamak. Gölgede kuruttuğunuz takdirde patlıcanlarınız daha beyaz olur.

Özellikle rüzgarlı bir yerde nefis kurutulmuş patlıcanlar elde edebilirsiniz. Yağmur ve nem ise kurutulmuş patlıcanın düşmanıdır. Bu nedenle patlıcanlarınızı yağışlı havalarda ya da geceleri içeri alıp gündüzleri dışarı çıkarmanız isabetli olur.

Kurutulmuş patlıcanla dolmanın yanı sıra kızartma, kavurma gibi yemekler de yapabilirsiniz. Eğer bu tür yemekler için de patlıcan kurutmak istiyorsanız, bunu doğrama aşamasında planlamalısınız. Kızartmalık patlıcanları uzun ya da yuvarlak dilimler halinde kavurmalık patlıcanları ise kuşbaşı doğrayıp kurutabilirsiniz.

Dolmalık kurutma için ise patlıcanlarınızı ikiye böldükten sonra içlerini oymalısınız. İçini oyduğunuzda artan malzemeyi de atmak yerine derin dondurucuda saklayıp türlü gibi yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Karnıyarık yapmak için patlıcan kurutmak istiyorsanız, patlıcanlarınızın karınlarını boydan yarıp içlerini temizlemeniz yeterlidir.

Patlıcanları dilediğiniz gibi kestikten sonra yapabileceğiniz en iyi şey bir iğne yardımıyla ipe dizmektir. Ancak patlıcanları ipe dizerken aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin. Aksi takdirde birbirine temas eden kısımlar nemli kalabilir, bu da çürümelerine yol açabilir. Özellikle dolmalık ve karnıyarıklık patlıcanlarda büzülüp yapışmayı önlemek için patlıcanların kestiğiniz saplarını içlerine yerleştirebilirsiniz.

Patlıcan güneşte hava sıcaklığına ve ortam koşullarına göre 2-3 hafta gibi bir sürede kurur. Bu süreyi kısaltmanın en kolay yolu ise daha önce de dediğimiz gibi fırından faydalanmaktır. Fırının ızgara telleri üzerine dizdiğiniz patlıcanları elinizi yakmayacak kadar ısıtılmış bir fırında 2-3 saat kadar bekletmeniz gerekir. Ardından patlıcanları çıkarıp fırını soğutup aynı işlemi yeniden yapmalısınız. Bunu patlıcanlar iyice kuruyana kadar sürdürmelisiniz.

Patlıcanların kesinlikle nemli kalmaması gerektiğini kesinlikle unutmayın. Kuruttuğunuz patlıcanları bez veya kağıt torbalarda ya da kapaklı kutularda saklayabilirsiniz.