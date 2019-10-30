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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Patlıcan kuleleri tarifi

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Patlıcan kuleleri tarifi

Patlıcan mevsiminin sonuna yaklaştık artık ama bu lezzete doyamayanlar söz konusu sebzeyi halen sofralarında ağırlıyor. Farklı bir patlıcan tarifi arayanlar için önerimiz bu kez patlıcan kuleleri. Mozzarella peyniriyle lezzetlenen bu patlıcan, yemekte hem görüntü hem de lezzet arayanlar için çok uygun. Sizinkinin de çok leziz olacağına eminiz. Şimdiden afiyet olsun…

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet patlıcan
  • 4 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı domates püresi
  • 12 dilim mozzarella peyniri
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş mozzarella peyniri
  • 1 adet defne yaprağı
  • 15-20 yaprak taze fesleğen
  • 1 çay kaşığı beyaz biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı kızartmalık yağ

Hazırlanışı

Patlıcanları bol suyla yıkayın.

Soymadan yuvarlak yuvarlak dilimleyin.

Sıvı yağı kızdırıp patlıcanları yağda hafifçe kızartın.

Bir tabağa kağıt havlu serip yağdan aldığınız patlıcanları havlunun üzerinde çektirin.

Domatesleri rendeleyin.

Fesleğenin birkaç yaprağını ayırıp kalanını ince ince doğrayın.

Sarımsakları kabuklarını soyup iyice ezin.

Zeytinyağını tavada ısıtıp domatesleri ilave edin ve kavurun.

Domatesler yumuşayınca sarımsak ve defne yaprağı ekleyin ve altını kısıp koyulaşana kadar sosu pişirin.

Domatesler pişince içine domates püresi, biber ve tuzu da ekleyip 2-3 dakika pişirin.

Sosu ocaktan almadan önce kıydığınız fesleğenleri de tavaya ekleyin.

Fırın kabına yağlı kağıt serip kızarmış patlıcanlardan 1 dilimini tepsiye alın.

Patlıcanın üzerine 1 dilim mozzarella yerleştirin.

Peynirin üzerine sosu gezdirip üzerine yeniden bir dilim patlıcan yerleştirin.

Patlıcanın üzerine biraz daha sos gezdirin ve rende mozzarella’dan da serpiştirin.

Bütün malzemeyi bu şekilde kuleler haline getirin.

Bu esnada fırını ısıtın ve tepsiyi fırına verin.

15 dakika sonra peynirleriniz eriyip kızarınca tepsiyi fırından alıp sıcak servis edin.

İtalyan Usulü Mozzarellalı Patlıcan | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Ingimage
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