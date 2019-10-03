Patlıcan kovalama tarifi

Kayseri mutfağının özellikle mantısı ve yağlaması çok meşhurdur ama nefis Kayseri yemekleri bununla sınırlı değil. Örneğin patlıcan ve etin enfes beraberliği kovalama, Kayseri mutfağına ait nefis bir yemek. Sizin için kovalamanın malzemelerini ve tarifini aşağıda listeledik. Kolayca yapıp zevkle yiyeceğiniz kovalama tarifi aşağıda…
Patlıcanları alaca soyup doğrayın. Tuzlu suya koyup bekletin.
Soğanları ve sarımsakları ince ince kıyın.
Biberleri halka halka doğrayın.
Tereyağını tencerede eritin.
Eti içine ekleyip suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
Soğan, sarımsak ve biberleri de ekleyip sotelemeye devam edin.
Domates salçasını ilave edin, kokusu çıkınca domatesleri ekleyin.
Tuzunu ekleyin ve altını kısıp kendi suyunda yarım saat pişirin.
Patlıcanları süzüp kuruladıktan sonra hafifçe yağlanmış tepsiye dizin.
Üzerine tuz, karabiber ve pul serpin.
Etleri patlıcanların üzerine yayın ve tepsinin üzerini yağlı kağıtla kapatın.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp yemeğinizi 1 saat boyunca pişirin.
Fırın kağıdını tepsiden alıp 5 dakika daha pişirdiğiniz yemeğinizi sıcak servis edin. Afiyet olsun…