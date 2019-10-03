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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Patlıcan kovalama tarifi

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Patlıcan kovalama tarifi

Kayseri mutfağının özellikle mantısı ve yağlaması çok meşhurdur ama nefis Kayseri yemekleri bununla sınırlı değil. Örneğin patlıcan ve etin enfes beraberliği kovalama, Kayseri mutfağına ait nefis bir yemek. Sizin için kovalamanın malzemelerini ve tarifini aşağıda listeledik. Kolayca yapıp zevkle yiyeceğiniz kovalama tarifi aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram patlıcan
  • 250 gram kuzu kuşbaşı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 1 adet kapya biber
  • 3 adet yeşil biber
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 adet domates
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Hazırlanışı

Patlıcanları alaca soyup doğrayın. Tuzlu suya koyup bekletin.

Soğanları ve sarımsakları ince ince kıyın.

Biberleri halka halka doğrayın.

Tereyağını tencerede eritin.

Eti içine ekleyip suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Soğan, sarımsak ve biberleri de ekleyip sotelemeye devam edin.

Domates salçasını ilave edin, kokusu çıkınca domatesleri ekleyin.

Tuzunu ekleyin ve altını kısıp kendi suyunda yarım saat pişirin.

Patlıcanları süzüp kuruladıktan sonra hafifçe yağlanmış tepsiye dizin.

Üzerine tuz, karabiber ve pul serpin.

Etleri patlıcanların üzerine yayın ve tepsinin üzerini yağlı kağıtla kapatın.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp yemeğinizi 1 saat boyunca pişirin.

Fırın kağıdını tepsiden alıp 5 dakika daha pişirdiğiniz yemeğinizi sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Fellah Köftesi | Mucize Lezzeter
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Fotoğraf: Alamy
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