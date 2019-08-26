Patlıcan kovalama tarifi

Lezizz’in sıkı takipçileri çok iyi biliyor ki iki şeyi çok seviyoruz: Birincisi yöresel yemekler, ikincisi de patlıcan. Patlıcan kovalama bu çok sevdiğimiz ikiliyi aynı tabakta buluşturmak için en doğru tariflerden biri. Kayseri mutfağına atfedilen bu enfes kuzu etli patlıcan yemeğinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Patlıcan kovalamanın sizin de favoriniz olacağından eminiz…
Patlıcanları alaca soyup parmak boyunda doğrayın ve acısının akması için tuzlu suya koyun.
Soğanı yemeklik doğrayın. Sarımsakları ve biberleri ince ince kıyın.
Tereyağını tencerede eritip etleri ilave edin.
Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Üzerine soğan, sarımsak ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Son olarak domatesi ve domates salçasını da ekleyip kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin.
Bir fırın tepsisini hafifçe yağlayıp sularını süzdüğünüz patlıcanları tepsiye dizin.
Patlıcanların üzerine tuz, karabiber ve pul biber serpin.
Domatesli etli karışımı patlıcanların üzerine yayın.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın ve tepsiyi fırına verin.
1 saatin sonunda yemeğiniz servise hazırdır. Afiyet olsun…